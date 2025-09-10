Σε μια μέρα αφιερωμένη στην καινοτομία και το μέλλον της ενέργειας, η EnergyIntel φιλοξένησε στην Κύπρο την Julia Souder, Διευθύνουσα Σύμβουλο του Παγκόσμιου Συμβουλίου Αποθήκευσης Ενέργειας Μεγάλης Διάρκειας, LDES Council, σε μια επίσκεψη που ανέδειξε τον στρατηγικό ρόλο της αποθήκευσης ενέργειας μεγάλης διάρκειας για το μέλλον της ενέργειας στην Κύπρο και διεθνώς.

Κεντρικό σημείο της επίσκεψης αποτέλεσε η παρουσίαση της καινοτόμου μονάδας θερμικής αποθήκευσης μεγάλης διάρκειας της EnergyIntel στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της Elysée Irrigation Ltd, όπου η τεχνολογία έχει ήδη εγκατασταθεί.

Εκ μέρους της Elysée Irrigation Ltd και παρουσία της κα Julia Souder ο κος Γερόλεμος Γερολέμου, International Sales Manager, παρουσίασε παράλληλα το εταιρικό σχέδιο βιωσιμότητας και τις σημαντικές επενδύσεις που έχει υλοποιήσει η εταιρεία σε φωτοβολταϊκά συστήματα και ενεργειακή αποδοτικότητα. Η συζήτηση ανέδειξε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η βιομηχανία στην Κύπρο, καθώς σημαντικό μέρος της παραγόμενης ηλιακής ενέργειας (έως και το 40%) δεν αξιοποιείται λόγω έλλειψης αποθήκευσης, ενώ οι μεγάλες διαφορές μεταξύ τιμών αγοράς και πώλησης ηλεκτρισμού στο δίκτυο επηρεάζουν αρνητικά την ανταγωνιστικότητα.

«Αυτό που είδα σήμερα στην Elysée είναι η πιο ισχυρή απόδειξη του γιατί η αποθήκευση είναι απαραίτητη. Η μονάδα θερμικής αποθήκευσης της EnergyIntel δίνει λύση σε ένα πραγματικό πρόβλημα και μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα για ολόκληρη τη βιομηχανία της Κύπρου», δήλωσε η Julia Souder.

Ακολούθησε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο ξενοδοχείο MAP, με τη συμμετοχή εκπροσώπων κυβερνητικών φορέων, όπου συζητήθηκαν οι προοπτικές ενσωμάτωσης τεχνολογιών LDES στην Κύπρο. Οι τοποθετήσεις επικεντρώθηκαν:

Στη σημαντική οικονομική προοπτική της αποθήκευσης, με την παγκόσμια αγορά να εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 2,5 τρισεκατομμύρια ευρώ έως το 2040.

Στην ανάγκη για ουσιαστικές πολιτικές και κίνητρα, ώστε να ενισχυθούν οι επενδύσεις και να ξεπεραστούν τα σημερινά εμπόδια.

Στην περιφερειακή θέση της Κύπρου, που μπορεί να λειτουργήσει ως κόμβος καινοτομίας και ανάπτυξης τεχνολογιών καθαρής ενέργειας.

Η Julia Souder δήλωσε: «Η αποθήκευση ενέργειας μεγάλης διάρκειας αποτελεί θεμέλιο λίθο για ένα αξιόπιστο, προσιτό και πλήρως ανανεώσιμο ενεργειακό σύστημα. Η Κύπρος έχει όλα τα εχέγγυα για να αναδειχθεί σε πρότυπο εφαρμογής τέτοιων λύσεων.»

Η CEO της EnergyIntel, Ευγενία Ηροδότου, τόνισε: «Η παρουσία της Julia Souder στην Κύπρο αποτελεί ορόσημο για τη χώρα μας. Η επίδειξη της τεχνολογίας μας στην Elysée και ο ανοιχτός διάλογος με δημόσιους φορείς, επιβεβαίωσαν ότι η αποθήκευση ενέργειας μεγάλης διάρκειας είναι κρίσιμος παράγοντας για την ανθεκτικότητα, την ανάπτυξη και τη βιώσιμη πορεία της Κύπρου.»

Η χθεσινή ημέρα απέδειξε ότι, παρά το μικρό της μέγεθος, η Κύπρος μπορεί να παίξει μεγάλο ρόλο στην παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση και η EnergyIntel είναι έτοιμη να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας.