Η Ford Motor ανακαλεί 101.944 sedan Taurus στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω ελαττώματος που θα μπορούσε να προκαλέσει αποκόλληση των επενδύσεων των θυρών κατά την οδήγηση, ανακοίνωσε την Παρασκευή στις ΗΠΑ η Εθνική Διοίκηση Οδικής Ασφάλειας (National Highway Traffic Safety Administration).

Το πρόβλημα αφορά την επένδυση της κολόνας Β στις πόρτες του οδηγού και του συνοδηγού, η οποία ενδέχεται να χαλαρώσει κατά τη λειτουργία του οχήματος. Τα αποσπασμένα κομμάτια της επένδυσης θα μπορούσαν να πέσουν στο δρόμο, προκαλώντας οδικό κίνδυνο, ανέφερε η NHTSA στην ειδοποίηση.

Η ανάκληση αφορά οχήματα του συγκεκριμένου μοντέλου από τα έτη 2016 έως 2019, δήλωσε η ρυθμιστική αρχή ασφάλειας αυτοκινήτων των ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι οι αντιπρόσωποι της Ford θα επιθεωρήσουν τα επηρεαζόμενα οχήματα και θα επισκευάσουν ή θα αντικαταστήσουν την επένδυση όπως απαιτείται, δωρεάν.