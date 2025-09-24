Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025, η Δημοσιογραφική Διάσκεψη για το επερχόμενο Cyprus Forum 2025 στο Stelios Foundation στη Λευκωσία. Η εκδήλωση συγκέντρωσε δημοσιογράφους και εκπροσώπους των Μέσων ενημέρωσης, παρέχοντας λεπτομέρειες για το πρόγραμμα και τους στόχους του φετινού συνεδρίου.

Το Cyprus Forum 2025, που θα διεξαχθεί από 1 έως 3 Οκτωβρίου, φέρνει στο ίδιο τραπέζι κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης και πολιτικούς, ακαδημαϊκούς, επιχειρηματίες και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, για να συζητήσουν τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος, η Ευρώπη και η ευρύτερη περιοχή. Το φετινό συνέδριο θα καλύψει θέματα όπως η δημοκρατική ανθεκτικότητα, η ενεργειακή μετάβαση, η ευρωπαϊκή προοπτική της Κύπρου, η αντιμετώπιση της διαφθοράς και οι διεθνείς γεωπολιτικές ισορροπίες. Δείτε όλους τους ομιλητές του συνεδρίου ΕΔΩ.

Κατά τη διάρκεια της Δημοσιογραφικής Διάσκεψης, οι διοργανωτές παρουσίασαν τον φετινό άξονα, τους στόχους και τις δράσεις του συνεδρίου.

Η Γεωργία Αθανασίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Oxygen for Democracy, αναφέρθηκε στα κύρια θέματα και ζητήματα που θα συζητηθούν στο φετινό Cyprus Forum, όπως η δημοκρατική ανθεκτικότητα, θέματα εξωτερικής πολιτικής και η κοινωνική συνοχή, μεταξύ άλλων.

Ο Νικόλας Κυριακίδης, Εκτελεστικός Πρόεδρος του Cyprus Forum, τόνισε τη σημασία του διαλόγου για την ενίσχυση της δημοκρατίας στον οποίο συμβάλλει το Cyprus Forum. Μεταξύ άλλων, υπογράμμισε την επέκταση του δικτύου των εκδηλώσεων του Cyprus Forum στην Ευρώπη και πέραν αυτής, ιδιαίτερα ενόψει της επικείμενης προεδρίας της Κύπρου στο Συμβούλιο της ΕΕ.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Ησαΐα, Εκτελεστικός Διευθυντής του Oxygen for Democracy, παρουσίασε τις επικείμενες πρωτοβουλίες του οργανισμού, που περιλαμβάνουν τον Δείκτη Αξιολόγησης Βουλευτών, το πολιτικό περιοδικό Policypress, την επίσκεψη εργασίας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, όπου θα παρουσιαστούν και θα ανταλλαγούν καλές πρακτικές στον τομέα της δημόσιας διαβούλευσης, διαβουλεύσεις δικοινοτικού χαρακτήρα στην Κύπρο, καθώς και τη σύσταση της Συμβουλευτικής Επιτροπής η οποία υποστηρίζει τις δράσεις του οργανισμού.

Η διάσκεψη ανέδειξε τη σημασία του διαλόγου και της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων και επιβεβαίωσε την αναμενόμενη δυναμική του Cyprus Forum 2025 – το οποίο αναμένεται να αποτελέσει έναν ζωντανό κόμβο ιδεών, συζητήσεων και πρωτοβουλιών.

Την ερχόμενη εβδομάδα η Λευκωσία αναμένεται να μετατραπεί για ακόμα μια χρονιά σε κέντρο διαλόγου για τη δημοκρατία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ειρήνη.

Για περισσότερες πληροφορίες και δωρεάν εγγραφή στο Cyprus Forum 2025 πατήστε ΕΔΩ