Τα υψηλά ποσοστά επισκεψιμότητας που καταγράφουν τα εμπορικά κέντρα στην Κύπρο, σε αντιδιαστολή με τις εμπορικές οδούς και τα καταστήματα που «φυτοζωούν» στα κέντρα των πόλεων, έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα για τους επιχειρηματίες.

Όπως πληροφορείται ο «Φ», στο παρασκήνιο διεξάγεται μάχη μεταξύ επιχειρηματιών και γνωστών εμπορικών επωνυμιών για εξασφάλιση θέσης στα εμπορικά κέντρα. Επαγγελματίες του τομέα ανέφεραν στον «Φ» ότι οι επιχειρηματίες έχουν στραφεί μαζικά προς τα εμπορικά κέντρα, κλείνοντας καταστήματα που λειτουργούσαν σε εμπορικές οδούς ή σχεδιάζοντας επέκταση του δικτύου τους αποκλειστικά εντός των Malls.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν θα ήταν υπερβολή να ειπωθεί πως πολλοί επιχειρηματίες βρίσκονται σε «λίστα αναμονής» για να διεκδικήσουν ευκαιρίες που θα προκύψουν από το κλείσιμο καταστημάτων ήδη εγκατεστημένων στα εμπορικά κέντρα.

Μάχη για το πού θα ανεγερθούν

Την ίδια ώρα, πέρα από τον ανταγωνισμό για μια θέση στα υφιστάμενα εμπορικά κέντρα, έχει ξεσπάσει και δεύτερος «πόλεμος» για τις τοποθεσίες όπου θα ανεγερθούν νέα Malls.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι σχεδιασμοί για την ανέγερση δύο νέων εμπορικών κέντρων στη Λεμεσό, στις περιοχές Αγίου Αθανασίου και Μέσα Γειτονιάς. Αυτό που προκαλεί εντύπωση δεν είναι η δημιουργία δύο νέων Malls, αλλά το γεγονός ότι η απόσταση που τα χωρίζει είναι μόλις 300 μέτρα. Αυτός είναι και ο λόγος που κάτοικοι και δημοτικά συμβούλια έχουν εκφράσει έντονες αντιδράσεις, υποστηρίζοντας ότι η ανέγερσή τους θα επιδεινώσει το ήδη οξύ κυκλοφοριακό πρόβλημα της περιοχής.

Μάλιστα, αυτά τα δύο έργα τίθενται σε δημόσια διαβούλευση, το ένα σήμερα και το άλλο στο τέλος του μήνα και αναμένονται με ενδιαφέρον οι τοποθετήσεις κατοίκων και τοπικών αρχών. Οι αντιδράσεις, ωστόσο, δεν περιορίζονται εκεί. Εναντίον των σχεδίων τάσσονται και καταστηματάρχες της περιοχής, οι οποίοι εκφράζουν φόβους πως η λειτουργία νέων Malls θα μειώσει περαιτέρω τον τζίρο τους και, όπως δείχνουν προηγούμενα παραδείγματα, θα οδηγήσει αρκετούς σε αναγκαστικό κλείσιμο ή ακόμη και χρεοκοπία.

Οι εμπορικές οδοί

Είναι πλέον αυταπόδεικτο ότι η ανάπτυξη και λειτουργία των εμπορικών κέντρων έχει οδηγήσει πολλές εμπορικές οδούς σε μαρασμό. Όμως, όπως σχολίασαν στον «Φ» επαγγελματίες του τομέα, η δαιμονοποίηση των Malls δεν πρόκειται να επιλύσει το πρόβλημα. Κατά τις ίδιες πηγές, το λιανεμπόριο χρειάζεται τόσο τα εμπορικά κέντρα όσο και τις εμπορικές οδούς για να λειτουργήσει ισορροπημένα. Δεν πρέπει, επομένως, να προκρίνεται η ενίσχυση του ενός τομέα εις βάρος του άλλου. Αυτό που οφείλουν να πράξουν οι τοπικές αρχές και οι αρμόδιοι φορείς, όπως επισημαίνουν, είναι να δημιουργήσουν τις απαραίτητες υποδομές ώστε οι εμπορικές οδοί να μπορούν να ανταγωνιστούν τα εμπορικά κέντρα.

Το βασικό πλεονέκτημα των Malls, εξηγούν, είναι η δωρεάν στάθμευση και η ευκολία πρόσβασης. Εάν οι τοπικές αρχές μεριμνήσουν για ανάλογες συνθήκες και στις εμπορικές οδούς, δηλαδή με δημιουργία δωρεάν χώρων στάθμευσης και καλύτερη κυκλοφοριακή ρύθμιση, οι περιοχές αυτές θα μπορούσαν να αναζωογονηθούν.