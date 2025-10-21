Το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που συνδυάζει τον εθελοντισμό με την επιστημονική εξειδίκευση, πιστοποιήθηκε επίσημα ως Great Place to Work®, μέσα από την έρευνα προσωπικού Trust Index™, η οποία αποτυπώνει τις εμπειρίες, τις αντιλήψεις και τις απόψεις των ίδιων των εργαζομένων του.

Ο Διευθυντής της Great Place to Work® Κύπρου & Ιορδανίας, κ. Κυριάκος Ιακωβίδης, δήλωσε:

«Η διάκριση αυτή αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της δέσμευσης του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος να προσφέρει ένα εργασιακό περιβάλλον εμπιστοσύνης, συνεργασίας και ανθρωπιάς.

Η αναγνώριση αυτή αντικατοπτρίζει τις αξίες και το όραμα του οργανισμού, που θέτει τους ανθρώπους στο επίκεντρο της αποστολής του και του θετικού του αντίκτυπου στην κοινωνία.»

Εκ μέρους του Ιδρύματος, ο CEO Δρ. Paul Κωστέας, ανάφερε: «Η αναγνώριση του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος ως Great Place to Work® αποτελεί επιβεβαίωση της στρατηγικής μας δέσμευσης να επενδύουμε στους ανθρώπους μας. Αποδεικνύει ότι η αριστεία, η εμπιστοσύνη και ο σεβασμός δεν αποτελούν απλώς αξίες, αλλά πρακτική που ζούμε καθημερινά. Η διάκριση αυτή μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε ένα περιβάλλον εργασίας όπου κάθε εργαζόμενος αισθάνεται υπερήφανος και εμπνευσμένος να προσφέρει στο κοινό μας όραμα.»

«Με όραμα “έναν κόσμο γεμάτο παιδικά χαμόγελα”, το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα προσφέρει καινοτόμες λύσεις στα σπάνια νοσήματα, την αιματολογία και ογκολογία, στηρίζοντας ασθενείς κάθε ηλικίας. Συνδυάζουμε την επιστημονική πρωτοπορία, τον εθελοντισμό και την ευαισθησία, προσφέροντας ελπίδα και καλύτερες προοπτικές ζωής σε όσους αντιμετωπίζουν σοβαρές αιματολογικές, ογκολογικές ασθένειες και σπάνιες παθήσεις.

Η πιστοποίηση Great Place to Work® αποτελεί το διεθνές σημείο αναφοράς για την αναγνώριση και τον εορτασμό εξαιρετικών εργασιακών περιβαλλόντων — εκείνων που δίνουν προτεραιότητα στους ανθρώπους, στον σκοπό και στην απόδοση.