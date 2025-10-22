Το 6ο BoC Fintech Hackathon, που διοργανώθηκε από την Τράπεζα Κύπρου, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο IDEA Innovation Centre από τις 10 έως τις 12 Οκτωβρίου 2025.

Η φετινή διοργάνωση επεκτάθηκε σε κάθε διάσταση της κοινωνίας και της τεχνολογίας, με το σύνθημα «Fintech Everywhere». Από τις Έξυπνες Πόλεις που αξιοποιούν πληρωμές σε πραγματικό χρόνο και δεδομένα αισθητήρων για τη βελτιστοποίηση των αστικών ροών, μέχρι τις στρατηγικές Sustainable Finance & Green Banking που ενσωματώνουν οικολογικά κριτήρια σε κάθε συναλλαγή. Η σύγκλιση αυτών των θεματικών αναδεικνύει μια απλή αλήθεια: το Fintech δεν αφορά μόνο τον τραπεζικό τομέα — αφορά τον μετασχηματισμό του τρόπου με τον οποίο ζούμε, μετακινούμαστε, συνεργαζόμαστε και στηρίζουμε τις κοινότητές μας.

Ενδυναμώνοντας τη Νέα Γενιά Λύσεων Fintech

Περισσότεροι από 100 συμμετέχοντες, κατανεμημένοι σε 31 ομάδες, ένωσαν τις δυνάμεις τους για να αναπτύξουν καινοτόμες εφαρμογές που αγγίζουν πολλούς τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας.

Η εκδήλωση ξεκίνησε την Παρασκευή, με την κα Λία Ιωάννου, Head of IT Performance & Relationship Management της Τράπεζας Κύπρου, να καλωσορίζει τους συμμετέχοντες και να υπογραμμίζει τη μακροχρόνια δέσμευση της Τράπεζας στην καινοτομία και τη συνεργασία.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, περισσότεροι από 37 μέντορες από την Τράπεζα Κύπρου, το Jinius, την Crowdpolicy, τον ακαδημαϊκό χώρο και τον ιδιωτικό τομέα, προσέφεραν καθοδήγηση και τεχνική υποστήριξη, βοηθώντας τους συμμετέχοντες να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε λειτουργικά πρωτότυπα.

Βραβεία και Νικητές

Μετά από 48 ώρες δημιουργικότητας και προγραμματισμού, οι 31 ομάδες παρουσίασαν τις τελικές τους λύσεις σε επιτροπή αξιολόγησης, η οποία περιλάμβανε εκπροσώπους από την Τράπεζα Κύπρου, Jinius, IDEA Innovation Center, Crowdpolicy, Δήμο Λευκωσίας, CYENS, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Frederick University, C4E, JCC Payments, Kyndryl, IBM και Microsoft.

Ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους συμμετείχαν και δύο ομάδες μαθητών λυκείου, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι το Fintech και η Ανοικτή Καινοτομία αποτελούν σημαντικό μοχλό ανάπτυξης για το κυπριακό τεχνολογικό οικοσύστημα.

🏆 1η Θέση – €7.000: Labs(dot)cy

Ανέπτυξε μια πλατφόρμα Business Intelligence με τεχνητή νοημοσύνη που αξιοποιεί τα APIs του Jinius και Agentic AI για την παραγωγή προηγμένων αναλύσεων αγοράς και στρατηγικών τοποθέτησης επιχειρήσεων.

🥈 2η Θέση – €4.000: symmorphic

Παρουσίασε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης ακινήτων που ενοποιεί επικοινωνίες, πληρωμές και αιτήματα συντήρησης για πολυκατοικίες, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη διευκόλυνση των συναλλαγών.

🥉 3η Θέση (ισότιμα) – €1.000: Interns United (PeerPal) & TestoBugs

Η πρώτη ομάδα δημιούργησε μια peer-to-peer εφαρμογή μικροδανεισμού για νέους επαγγελματίες, ενώ η δεύτερη ανέπτυξε μια λύση εμπορίας ενέργειας που επιτρέπει στους κατόχους φωτοβολταϊκών να πωλούν πλεονάζουσα ενέργεια σε ανταγωνιστικές τιμές.

🏅 Best Use of Jinius APIs & €2.000: TBD (Jinius Insight)

Για το εργαλείο προβλεπτικής ανάλυσης που παρέχει πληροφορίες πελατών και τάσεων σε εμπόρους του Jinius Marketplace.

Ειδικά Βραβεία Συνεργατών

Η ομάδα Labs (dot )cy απέσπασε και το Partners Award από την Kyndryl και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας .

απέσπασε και το από την και το . Οι πέντε νικήτριες ομάδες έλαβαν επίσης Partners Awards από την JCC Payments και το Frederick University .

Το CYENS TechHub Award απονεμήθηκε στην ομάδα 0xGG, προσφέροντάς της χώρο εργασίας και μέντορινγκ για την περαιτέρω ανάπτυξη της λύσης τους.

από την και το . Το απονεμήθηκε στην ομάδα 0xGG, προσφέροντάς της χώρο εργασίας και μέντορινγκ για την περαιτέρω ανάπτυξη της λύσης τους. Το Future Skills Hub Award απονεμήθηκε στην Interns United για τη συμβολή της στην ενδυνάμωση των νέων μέσω χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης.

απονεμήθηκε στην Interns United για τη συμβολή της στην ενδυνάμωση των νέων μέσω χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης. Το C4E Award απονεμήθηκε στην ομάδα Victor & Paul για την εφαρμογή ανταμοιβής ανακύκλωσης που προσφέρει ψηφιακά tokens εξαργυρώσιμα σε βιώσιμες μετακινήσεις και συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.



Το BoC Fintech Hackathon 6.0 απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι αποτελεί κινητήρια δύναμη καινοτομίας για το κυπριακό fintech οικοσύστημα. Μέσα από συνεργασία, δημιουργικότητα και πρακτική αξιοποίηση APIs της Τράπεζας Κύπρου, του Jinius, του Δήμου Λευκωσίας, της JCC και της IBM, οι συμμετέχοντες μετέτρεψαν οραματικές ιδέες σε εφαρμόσιμες λύσεις που απαντούν σε πραγματικές οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις.

Προοπτικές

Η συνεχιζόμενη επιτυχία του BoC Fintech Hackathon επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Τράπεζας Κύπρου να προάγει την ανοικτή καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε ολόκληρη την περιοχή.

Ραντεβού στο BoC Fintech Hackathon 7.0 — εκεί όπου η τεχνολογία και η δημιουργικότητα συναντιούνται για να χτίσουν το μέλλον των χρηματοοικονομικών!

🌐 Περισσότερες πληροφορίες: www.bochackathon.com