Συνάντηση εργασίας μεταξύ στελεχών του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025 στην Αθήνα, στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο φορέων για την υλοποίηση του προγράμματος Erasmus+.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΙΚΥ, Βασιλική Κιντή, υποδέχθηκε τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΙΔΕΠ, καθηγητή Πέτρο Πασιαρδή, τον Διευθυντή του ΙΔΕΠ, Δρα Στυλιανό Μαυρομούστακο, και στελέχη του ιδρύματος. Από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν ο Γενικός Διευθυντής του ΙΚΥ, Άγγελος Γιουβρέκας, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ειδικών Προγραμμάτων Διεθνών Υποτροφιών, Παρασκευή Αφεντάκη, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Υλοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας

Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής του Μνημονίου Συνεργασίας ΙΚΥ–ΙΔΕΠ, που υπεγράφη στις 17 Ιουλίου 2025 στην Κύπρο, παρουσία της Υπουργού Παιδείας της Ελλάδας, Σοφίας Ζαχαράκη, και της Υπουργού Παιδείας της Κύπρου, Δρος Αθηνάς Μιχαηλίδου.

Η κ. Κιντή υπογράμμισε ότι η συνεργασία αυτή θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια στη διαχείριση του Erasmus+, προωθώντας τη συνέργεια μεταξύ των δύο οργανισμών και τη βελτίωση της ποιότητας του προγράμματος.

Ενίσχυση του αντίκτυπου του Erasmus+

Από την πλευρά του, ο κ. Πασιαρδής ανέφερε ότι η συνάντηση σηματοδοτεί την απαρχή της επίσημης συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων, τονίζοντας πως η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών θα συμβάλει στην ενίσχυση του αντίκτυπου του Erasmus+ τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα.

Κοινές δράσεις και καλές πρακτικές

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκαν θεματικές συνεδριάσεις με αντικείμενο την ανταλλαγή καλών πρακτικών και διαδικασιών στη διαχείριση και αξιολόγηση του προγράμματος, ενώ κατατέθηκαν προτάσεις για κοινές συνέργειες και δράσεις με στόχο την ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας.

