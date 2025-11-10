Η PwC Κύπρου μέσω του PwC Foundation, σε συνεργασία με τον οργανισμό Junior Achievement Κύπρου, εγκαινίασαν το νέο κύκλο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων “Μαθητική Επιχείρηση” και “Η Κοινότητά μας”. Οι δύο πρωτοβουλίες, που εντάσσονται στον πυλώνα Εκπαίδευση & Πολιτισμός του PwC Foundation, αποσκοπούν στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων για τους μαθητές και τις μαθήτριες που λαμβάνουν μέρος στα προγράμματα, ενώ παράλληλα ενισχύουν την κατανόησή τους σχετικά με τη λειτουργία των κοινοτήτων και των επιχειρήσεων.

Η συνεργασία της PwC Κύπρου με το Junior Achievement ξεκίνησε το 2014 με το πρόγραμμα “Μαθητική Επιχείρηση” και διευρύνθηκε το 2020 με το διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Η Κοινότητά μας”, που απευθύνεται σε μαθητές/τριες Γ’ Δημοτικού. Πριν από περίπου 3 χρόνια η συνεργασία αναβαθμίστηκε σε στρατηγική υποστήριξη, σηματοδοτώντας την ακόμη πιο ενεργό εμπλοκή του οργανισμού αλλά και των ανθρώπων του.

Το πρόγραμμα “Η Κοινότητά μας” ξεκίνησε πριν λίγες εβδομάδες με τη διαδικτυακή εκπαίδευση στους 14 εθελοντές μέντορες από την PwC Κύπρου και θα υλοποιηθεί μέχρι τον Δεκέμβριο, σε 20 σχολικές τάξεις παγκύπρια και σε συνολικά 391 μαθητές δημοτικής εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές της Γ’ Δημοτικού και προσφέρει μια διαδραστική εισαγωγή στον τρόπο λειτουργίας μιας κοινότητας. Με την καθοδήγηση εκπαιδευμένων μεντόρων και την στήριξη των εκπαιδευτικών, οι μαθητές/μαθήτριες μαθαίνουν για τα διάφορα επαγγέλματα, τον ρόλο της φορολογίας στη στήριξη των δημόσιων υπηρεσιών, τη σημαντικότητα της ψηφοφορίας και τη σημασία του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού στην καθημερινή ζωή.

Παράλληλα, ξεκίνησε και το πρόγραμμα “Μαθητική Επιχείρηση” το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε μαθητές/μαθήτριες ηλικίας 15-18 ετών να δημιουργήσουν και να διαχειριστούν τη δική τους επιχείρηση. Οκτώ μέντορες από την PwC Κύπρου συμμετέχουν φέτος στο πρόγραμμα, προσφέροντας καθοδήγηση και επιχειρηματική τεχνογνωσία στις ομάδες των μαθητών. Στο πλαίσιο του προγράμματος, η PwC θα φιλοξενήσει για ακόμη μία χρονιά την εμπορική έκθεση των μαθητικών επιχειρήσεων στα γραφεία της, προσφέροντας στους νέους επιχειρηματίες τη δυνατότητα να παρουσιάσουν και να προωθήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στους ανθρώπους της PwC.

Σχολιάζοντας την έναρξη των φετινών προγραμμάτων, ο Φίλιππος Σώσειλος, Διευθύνων Σύμβουλος της PwC Κύπρου και Πρόεδρος του PwC Foundation, δήλωσε:

«Στην PwC Κύπρου πιστεύουμε ακράδαντα στη μεταμορφωτική δύναμη της εκπαίδευσης και της βιωματικής μάθησης. Μέσα από τη μακροχρόνια συνεργασία μας με το Junior Achievement Κύπρου, είμαστε υπερήφανοι που συμβάλλουμε στη διαμόρφωση μιας κουλτούρας επιχειρηματικότητας, κοινωνικής ευθύνης και ενεργούς συμμετοχής. Τα προγράμματα που στηρίζουμε αντικατοπτρίζουν τη δέσμευσή μας να ενδυναμώσουμε τη νέα γενιά με την αυτοπεποίθηση, τις αξίες και τις δεξιότητες που χρειάζεται για να προοδεύσει σε έναν σύνθετο κόσμο».

Η υλοποίηση των προγραμμάτων επιβεβαιώνει την στρατηγική προσήλωση της PwC Κύπρου στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για την κοινωνία. Μέσα από τον πυλώνα Εκπαίδευση & Πολιτισμός του PwC Foundation, ο οργανισμός συνεχίζει να επενδύει σε πρωτοβουλίες που προάγουν την ισότιμη μάθηση, την καινοτομία και την ετοιμότητα για το μέλλον — εξοπλίζοντας τους νέους με τη νοοτροπία και τα εργαλεία για να διαμορφώσουν ένα καλύτερο αύριο.