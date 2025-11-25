Η Green Dot Κύπρου εξασφάλισε την άδεια οικοδομής για την ανάπτυξη της νέας υπερσύγχρονης μονάδας διαχείρισης αποβλήτων συσκευασίας στο Τσέρι, ανοίγοντας τον δρόμο για την κατασκευαστική φάση ενός έργου που χαρακτηρίζεται στρατηγικής σημασίας για την ανακύκλωση.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η μονάδα θα ανεγερθεί σε έκταση 20.000 τ.μ. στη βιομηχανική ζώνη βαριάς οχληρίας Τσερίου, με στόχο να τεθεί σε λειτουργία εντός του 2027. Η σχεδιαστική δυναμικότητα της εγκατάστασης θα φτάνει τους 36.000 τόνους αποβλήτων ετησίως, σε μία βάρδια, καλύπτοντας παραλαβή, διαλογή και επεξεργασία απορριμμάτων συσκευασίας από χαρτί και PMD.

Η Green Dot κάνει λόγο για σημαντικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη, επισημαίνοντας τη μείωση των απορριμμάτων που οδηγούνται σε ΧΥΤΑ, την ενίσχυση της ανακύκλωσης και τη συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές οδηγίες περί αποβλήτων. Παράλληλα, η επένδυση αναμένεται να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, ενισχύοντας την τοπική οικονομία.

Με την ολοκλήρωση της αδειοδότησης, η εταιρεία προχωρά άμεσα στο επόμενο στάδιο, αυτό της κατασκευής της μονάδας.