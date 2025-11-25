Τα κρίσιμα ζητήματα του συνταξιοδοτικού συστήματος της Κύπρου και οι νέες προοπτικές σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον απασχόλησαν κατά τη διάρκεια του 16ου Συνταξιοδοτικού Φόρουμ, με τίτλο «Λήψη καλύτερων αποφάσεων – Νέες προοπτικές για το Συνταξιοδοτικό», που πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Eurobank.

Όπως αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, η ανάγκη για στρατηγική ευελιξία και τεχνογνωσία δεν υπήρξε ποτέ πιο επιτακτική. Στο πολυδιάστατο τοπίο των επενδυτικών αποφάσεων η τεχνολογία, οι επενδυτικές πρακτικές και το ρυθμιστικό περιβάλλον μεταβάλλονται με πρωτοφανή ταχύτητα, ενώ τα συνταξιοδοτικά ταμεία καλούνται να λειτουργήσουν ως πυλώνες ασφάλειας αλλά και ως μοχλοί βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.

Ο Σάββας Χριστοδούλου CFA, Διευθυντής Υπηρεσίας Επενδυτικών Συμβουλών, Wealth Management της Eurobank, στην παρουσίασή του επικεντρώθηκε στην κατανόηση των επενδυτικών στρατηγικών, αναλύοντας τις ευκαιρίες απόδοσης και τη διαχείριση κινδύνου.

Όπως ανέφερε, η συμπερίληψη τίτλων με χαμηλή συσχέτιση σε ταμεία βοηθά στη μείωση της μεταβλητότητας και τη βελτίωση του λόγου απόδοσης/κινδύνου. Αυτό αποτελεί βασική αρχή καθώς, η απόδοση επηρεάζεται λιγότερο στις περιπτώσεις μεγάλων ταμειακών ροών, υπάρχει καλύτερη σταθερότητα κατά τις κρίσεις αγοράς και προβλέψιμες αποδόσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Διαχειριστική Επιτροπή του εκάστοτε Ταμείου καθορίζει το προφίλ αυτού και κατά συνέπεια τον κίνδυνο που θέλει να αναλάβει, διαμορφώνοντας την Επενδυτική Στρατηγική. Στην επιλογή στρατηγικής, σημαντικά σημεία αποτελεί ο ορίζοντας, τα έτη διάρκειας δηλαδή, η αναμενόμενη απόδοση του Ταμείου και φυσικά η αποδοχή βραχυπρόθεσμων ζημιών (Risk tolerance).

Η κατανομή περιουσιακών στοιχείων των συνταξιοδοτικών ταμείων έχει αλλάξει δραστικά με την πάροδο του χρόνου. Για χρόνια, τα συνταξιοδοτικά ταμεία ακολουθούσαν ένα μοντέλο επένδυσης επικεντρωμένο σε μετοχές και ομόλογα. Σήμερα, ωστόσο, οι αυξημένες απαιτήσεις για μακροπρόθεσμη σταθερότητα απαιτούν μεγαλύτερη διαφοροποίηση και προσαρμοστικότητα.

Σε αυτό το νέο επενδυτικό τοπίο, η Eurobank συμβουλεύει και συνεργάζεται με τα συνταξιοδοτικά ταμεία για να επαναξιολογήσει τα περιουσιακά τους στοιχεία και τη γεωγραφική τους κατανομή και να τα τοποθετήσει για να εκμεταλλευτούν τις νέες ευκαιρίες. Στις υπηρεσίες εντάσσονται η διαχείριση κινδύνων, πάντα με διαφάνεια, η οποία, βρίσκεται στο επίκεντρο της συνεργασίας με τους πελάτες, καθώς κάθε συμβόλαιο αντιμετωπίζεται ως μια μακροχρόνια συνεργασία.