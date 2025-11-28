Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2025, το Ετήσιο Τουριστικό Συνέδριο του ΣΤΕΚ με τίτλο «Βιώσιμος Τουρισμός: Ο απόλυτος Μονόδρομος», συγκεντρώνοντας εκπροσώπους της τουριστικής βιομηχανίας, επιχειρηματίες, επαγγελματίες και θεσμικούς φορείς.

Το συνέδριο ανέδειξε τη βιωσιμότητα ως καθοριστικό παράγοντα για το μέλλον του κυπριακού τουρισμού, σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται ραγδαία λόγω της πράσινης μετάβασης, των τεχνολογικών εξελίξεων και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Μέσα από θεματικές ενότητες και στοχευμένες παρουσιάσεις, δόθηκε έμφαση σε πρακτικές προσεγγίσεις και εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα από τις τουριστικές επιχειρήσεις.

Ο Γραμματέας του ΣΤΕΚ κ. Σωκράτης Σολομίδης, σε χαιρετισμό του εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, τόνισε ότι ο βιώσιμος τουρισμός αποτελεί πλέον μονόδρομο για την Κύπρο, καθώς η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η προστασία των φυσικών πόρων και η ανάγκη για ποιοτικές ταξιδιωτικές εμπειρίες καθιστούν αναγκαία τη μετάβαση σε ένα ολοκληρωμένο και υπεύθυνο μοντέλο ανάπτυξης. Υπογράμμισε την ανάγκη για συντονισμό μεταξύ Πολιτείας, επιχειρήσεων και κοινωνίας, καθώς και για στοχευμένες δράσεις που ενισχύουν την ενεργειακή απόδοση, την κυκλική οικονομία και την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, σημειώνοντας ότι η βιωσιμότητα δεν αποτελεί εμπόδιο, αλλά ευκαιρία για την Κύπρο να εδραιωθεί ως προορισμός ποιότητας, αυθεντικότητας και σεβασμού προς το περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες.

Το συνέδριο τίμησε με την παρουσία του ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής, επισημαίνοντας πως η Κυβέρνηση, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τον Τουρισμό, έχει θέσει ως προτεραιότητα τη μετάβαση του κλάδου στη νέα εποχή, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, πάντοτε με σεβασμό στο επιχειρείν και τις τοπικές κοινωνίες. Πρόσθεσε πως στον προϋπολογισμό του Υφυπουργείου Τουρισμού για το έτος 2026 έχουν συμπεριληφθεί πιστώσεις με σκοπό την αναθεώρηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την Εθνική Στρατηγική Τουρισμού, αλλά και πιστώσεις για διενέργεια μελέτης με απώτερο σκοπό την εφαρμογή ενός σύγχρονου μοντέλου ανάπτυξης και διαχείρισης του τουριστικού τομέα, βασισμένο στις αρχές της αειφορίας.

Στις συζητήσεις που έγιναν στο συνέδριο έγινε ιδιαίτερη αναφορά, στον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και του ψηφιακού μετασχηματισμού, στη βελτίωση της αποδοτικότητας και της εμπειρίας του επισκέπτη, σε σύγχρονα μοντέλα αειφορίας και πράσινης λειτουργίας στον ξενοδοχειακό και ευρύτερο τουριστικό τομέα, στις ευκαιρίες χρηματοδότησης και επενδύσεων που υποστηρίζουν τη μετάβαση σε πιο βιώσιμες πρακτικές, καθώς και σε ζητήματα αεροπορικής συνδεσιμότητας και ανταγωνιστικότητας του προορισμού.

Παράλληλα, συζητήθηκαν οι προκλήσεις που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι επιπτώσεις τους στην υγεία, την ασφάλεια και τη συνολική ποιότητα της ταξιδιωτικής εμπειρίας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ανθεκτικότητα και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου λειτούργησε έκθεση προϊόντων και υπηρεσιών, δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν λύσεις και εφαρμογές που ενισχύουν τη βιωσιμότητα, τον εκσυγχρονισμό και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα στον κλάδο της φιλοξενίας.

