Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων ενημερώνει τα μέλη της για τις νέες υποχρεώσεις που απορρέουν από την αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση (ΕΕ) 2023/179, οι οποίες αφορούν την εφαρμογή Συστημάτων Ενεργειακής Διαχείρισης και τη διενέργεια Ενεργειακών Ελέγχων, ανάλογα με το επίπεδο κατανάλωσης ενέργειας των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, οι επιχειρήσεις καλούνται να συμμορφωθούν με τις νέες απαιτήσεις, οι οποίες βασίζονται στη μέση ετήσια ενεργειακή κατανάλωση της προηγούμενης τριετίας, υπολογίζοντας όλες τις μορφές ενέργειας, όπως ηλεκτρισμό, πετρέλαιο θέρμανσης, καύσιμα κίνησης, υγραέριο και ΑΠΕ.

Οι βασικές υποχρεώσεις που τίθενται έως τις 11 Οκτωβρίου 2027 περιλαμβάνουν:

Επιχειρήσεις με μέση ετήσια κατανάλωση άνω των 85 TJ (23.611 MWh) υποχρεούνται να εφαρμόσουν Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης .

υποχρεούνται να εφαρμόσουν . Επιχειρήσεις με κατανάλωση άνω των 10 TJ (2.777 MWh) που δεν εφαρμόζουν Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης, οφείλουν να διενεργήσουν πρώτο Ενεργειακό Έλεγχο έως τις 11 Οκτωβρίου 2026 και να τον επαναλαμβάνουν τουλάχιστον κάθε τέσσερα χρόνια.

Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις που ήδη πραγματοποιούν ενεργειακούς ελέγχους βάσει της προηγούμενης Οδηγίας (2012/27/ΕΕ) εξακολουθούν να συμμορφώνονται με την τετραετή υποχρέωση, εκτός εάν επιλέξουν την εφαρμογή Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης.

Οι εταιρείες που εμπίπτουν στα πιο πάνω κριτήρια καλούνται να υποβάλουν στην Αρμόδια Αρχή, την Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, το ηλεκτρονικό Έντυπο Ετήσιας Ενεργειακής Κατανάλωσης Επιχείρησης έως τις 19 Δεκεμβρίου 2025.