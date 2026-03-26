Ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς τον δρόμο της πράσινης μετάβασης, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, με την τελετή απονομής των πιστοποιητικών Κυκλικής Οικονομίας στο πλαίσιο του Μέτρου «Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στις Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις». Ένα Μέτρο που αποτελεί προϊόν συνεργασίας του Υφυπουργείου Τουρισμού και της ΟΕΒ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Την σχετική πιστοποίηση έλαβαν συνολικά 19 ξενοδοχεία ανά την ελεύθερη Κύπρο, με την επαρχία Πάφου να έχει ως εκπρόσωπο το Aliathon Resort, στην παραλιακή λεωφόρο Κάτω Πάφου-Γεροσκήπου. Τα πιστοποιητικά στις 19 ξενοδοχειακες επιχειρήσεις που συμμετέχουν στον χρυσό κύκλο του Μέτρου απένειμαν ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, ο Υφυπουργός Τουρισμού, Κώστας Κουμής και ο Προεδρος της ΟΕΒ, Γιώργος Παντελίδης.

Στην ομιλία του, ο Υφυπουργός Τουρισμού αναφέρθηκε στην ωφελιμότητα του μέτρου της κυκλικής οικονομίας στην ξενοδοχειακή βιομηχανία και στην σημαντικότητα διαμόρφωσης ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης στον τομέα του τουρισμού, με επίκεντρο την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Μιλώντας στον «Φ» ο ιδιοκτήτης του Aliathon Resort, Θέμης Φιλιππίδης, τόνισε ότι όλοι στην επιχείρηση είναι περήφανοι που αυτή συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που αναγνωρίζονται με το Πιστοποιητικό Κυκλικής Οικονομίας, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας στις ξενοδοχειακές μονάδες.

Αυτή η αναγνώριση αντικατοπτρίζει τη συνεχή προσπάθειά μας να λειτουργούμε υπεύθυνα, να μειώνουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα και να συμβάλλουμε σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο φιλοξενίας, επισημαίνει ο κ. Φιλιππίδης.