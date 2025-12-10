Η Eurobank αναλαμβάνει τον ρόλο του κύριου εργοδότη (Principal Employer) στο πολυεπιχειρησιακό Ταμείο Προνοίας MAP από τις 8 Δεκεμβρίου 2025, επαναβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη της στην κυπριακή οικονομία και τις αναπτυξιακές της προοπτικές.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντική αναβάθμιση για το Ταμείο και αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην περαιτέρω ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης και της επενδυτικής διαδικασίας του MAP, προς όφελος των μελών του. Η Eurobank, ως το μεγαλύτερο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα στην Κύπρο και με μακροχρόνια εμπειρία στη διαχείριση επενδυτικών ταμείων, θα συνδράμει ως πάροχος υπηρεσιών, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και τους πόρους της στον τομέα του Wealth Management και των επαγγελματικών συνταξιοδοτικών ταμείων. Δέσμευση της Eurobank είναι να διαφυλάξει το υψηλό επίπεδο ποιότητας των υπηρεσιών του Ταμείου, καθώς και την εύρυθμη λειτουργία του, ενισχύοντας παράλληλα τη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή του δυναμική.

Σημειώνεται ότι, ο μέχρι σήμερα κύριος εργοδότης, AON Hewitt, παραμένει στο πλευρό του MAP ως ιδρυτικός και συμμετέχων εργοδότης και συνεχίζει να προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης και διαχείρισης κινδύνων. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η ομαλή συνέχιση της λειτουργίας του Ταμείου και η υψηλή ποιότητα εξυπηρέτησης που τα μέλη απολαμβάνουν μέχρι σήμερα. Η αλλαγή του κύριου εργοδότη δεν επιφέρει καμία διαφοροποίηση στα δικαιώματα των μελών, στους όρους συμμετοχής ή στα επενδυτικά σχέδια του Ταμείου. Δεν θα υπάρξουν αλλαγές σε χρεώσεις, στοιχεία λογαριασμού, επενδυτικές επιλογές, πρόσβαση στην πλατφόρμα με τα υφιστάμενα στοιχεία εισόδου, στη διαδικτυακή πύλη, στην εφαρμογή ή στους αριθμούς επικοινωνίας.

Η Διαχειριστική Επιτροπή του MAP καλωσορίζει τη στρατηγική αυτή εξέλιξη, τονίζοντας ότι η εμπειρία και οι πόροι της Eurobank προσδίδουν αξία στο Ταμείο, ενισχύοντας τη θέση του ως σημείο αναφοράς στην κυπριακή αγορά επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών.

Λίγα λόγια για το MAP

Το MAP είναι πολυεπιχειρησιακό Ταμείο Προνοίας, εγγεγραμμένο στην Κύπρο και λειτουργεί σε πλήρη ευθυγράμμιση με την Οδηγία της ΕΕ 2003/41/ΕΚ. Εποπτεύεται από τον Έφορο Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (ΙΕΣΠ), που υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Αποτελεί το μεγαλύτερο ταμείο προνοίας για μη συνδεδεμένους εργοδότες στην Κύπρο, εξυπηρετώντας 11.012 μέλη, 526 επιχειρήσεις, με ενεργητικό ύψους €304 εκατ..