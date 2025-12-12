Διευκρινίσεις σε σχέση με τη δέσμη αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά τα κυπριακά αεροδρόμια παρέχει η Hermes Airports, αποσαφηνίζοντας ζητήματα που συνδέονται με το Εγχειρίδιο Λειτουργίας και τις υπηρεσίες πυρόσβεσης και διάσωσης.

Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία, το Εγχειρίδιο Λειτουργίας των αεροδρομίων, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ από το 2006, έχει εναρμονιστεί πλήρως με όλες τις παρατηρήσεις και τροποποιήσεις που είχαν υποβληθεί. Το επικαιροποιημένο εγχειρίδιο έχει κατατεθεί στην αρμόδια αρχή από τον Σεπτέμβριο του 2024.

Σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες πυρόσβεσης και διάσωσης εντός των αεροδρομίων, η Hermes Airports επισημαίνει ότι, βάσει της Συμφωνίας Παραχώρησης, το κράτος διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, η διαχειρίστρια εταιρεία δεν ασκεί έλεγχο στη λειτουργία τους. Όπως αναφέρεται, κατά καιρούς έχουν υποβληθεί εισηγήσεις προς την αρμόδια Αρχή και τη Διεύθυνση Παραχώρησης Έργου, ωστόσο η τελική αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων ανήκει αποκλειστικά στο κράτος.

Η εταιρεία υπενθυμίζει επίσης ότι ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA), ως το αρμόδιο ευρωπαϊκό όργανο πιστοποίησης αεροδρομίων, έχει εκδώσει σύσταση σύμφωνα με την οποία η Πυροσβεστική Υπηρεσία εντός αεροδρομίου θα πρέπει να υπάγεται στον διαχειριστή, πρακτική που ακολουθείται διεθνώς.

Παράλληλα, η Hermes Airports δηλώνει ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον Διευθυντή Παραχώρησης Έργου, σημειώνοντας ότι οποιαδήποτε νέα δεδομένα θα εξεταστούν στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Τέλος, η εταιρεία υπογραμμίζει ότι δημοσιεύματα ή αναφορές περί ζητημάτων ασφάλειας στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου δεν συνδέονται με το συγκεκριμένο θέμα και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Όπως επισημαίνεται, όλα τα προβλεπόμενα μέτρα και οι διαδικασίες ασφαλείας εφαρμόζονται απαρέγκλιτα, σύμφωνα με τα εθνικά και διεθνή κανονιστικά πρότυπα, ενώ διενεργούνται συστηματικοί και αυστηροί έλεγχοι με στόχο τη διασφάλιση της μέγιστης επιχειρησιακής ασφάλειας.