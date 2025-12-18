Η Themis Portfolio Management επιβεβαιώνει διαχρονικά τη στρατηγική της δέσμευση στην εταιρική κοινωνική ευθύνη, υλοποιώντας στοχευμένες πρωτοβουλίες με μετρήσιμο κοινωνικό αντίκτυπο και ενισχύοντας ουσιαστικά τις τοπικές κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιείται.

Θεσμική αναγνώριση για τη συμβολή στον εθελοντισμό

Στο πλαίσιο της επίσημης δημοσιογραφικής διάσκεψης για την έναρξη της 32ης Εβδομάδας Εθελοντισμού, η Themis Portfolio Management τιμήθηκε από το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού για τη μακροχρόνια και συνεπή στήριξή της στις δράσεις του Συμβουλίου. Η αναγνώριση αυτή αντανακλά τη σταθερή συμβολή της εταιρείας στην προώθηση του εθελοντισμού και στη διαμόρφωση κουλτούρας κοινωνικής προσφοράς και ενεργού συμμετοχής.

Έμπρακτη στήριξη της εκπαίδευσης και αποκατάσταση υποδομών

Παράλληλα, η εταιρεία έλαβε τιμητική αναγνώριση από το Δημοτικό Σχολείο Σουνίου–Ζανατζιάς για τη συνεισφορά της στην αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Ανταποκρινόμενη άμεσα στις ανάγκες της σχολικής κοινότητας, η Themis Portfolio Management ανέλαβε και ολοκλήρωσε την αντικατάσταση των κατεστραμμένων σκιάστρων, διασφαλίζοντας τη λειτουργικότητα και την ασφαλή χρήση των εξωτερικών χώρων από τους μαθητές.

Στοχευμένες κοινωνικές δράσεις με τη συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού

Στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η ομάδα CSR της εταιρείας διοργάνωσε επισκέψεις στην Παιδική Στέγη Πάφου, στο Νηπιαγωγείο Μάνα και στη Στέγη Ηλικιωμένων Αστρομερίτη. Οι δράσεις περιλάμβαναν προσφορά δώρων και υποστήριξη σε παιδιά και ηλικιωμένους, με την ενεργό και ουσιαστική συμμετοχή του προσωπικού της εταιρείας, το οποίο ανταποκρίθηκε με ιδιαίτερη ευαισθησία και υπευθυνότητα.

Η κοινωνική υπευθυνότητα ως στρατηγική προτεραιότητα

Οι πρωτοβουλίες και οι θεσμικές διακρίσεις της Themis Portfolio Management επιβεβαιώνουν ότι η κοινωνική υπευθυνότητα αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της εταιρικής της ταυτότητας. Μέσα από συνέργειες με θεσμικούς φορείς και στοχευμένες δράσεις με διάρκεια, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στη βιώσιμη ανάπτυξη, τον εθελοντισμό και τη στήριξη της κοινωνικής συνοχής.

Η Themis Portfolio Management παραμένει προσηλωμένη στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για την κοινωνία, ενσωματώνοντας υπεύθυνες πρακτικές σε κάθε πτυχή της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.