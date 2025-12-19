Τη στρατηγική τους συνεργασία στην κυπριακή αγορά ανακοίνωσαν επίσημα η ZTE Corporation και η MT Technoline, σε μία λαμπερή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου στη Λευκωσία η οποία συνδύαζε τεχνολογία, εμπειρία και ψυχαγωγία.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάστηκαν τα σχέδια των δύο εταιρειών για την ενίσχυση της παρουσίας της ZTE στην τοπική αγορά, με έμφαση στην καινοτομία, την τεχνολογική υπεροχή και την παροχή προηγμένων λύσεων προς τους καταναλωτές και τους συνεργάτες.

Zhang Baοyuan (First Secretary Embassy of China), Jianbo Wang (Regional CEO for ZTE Southeast Europe | Cyprus | Israel), Song Zhizhu (Third Secretary Embassy of China)

Κεντρικό σημείο της εκδήλωσης αποτέλεσε η παρουσίαση του νέου ZTE Nubia Air, μιας συσκευής που συνδυάζει υψηλή αισθητική με προηγμένες τεχνολογικές δυνατότητες. Το Nubia Air ξεχωρίζει για:

τον κομψό σχεδιασμό και την ultra-light κατασκευή του, προσφέροντας άνεση και εργονομία στην καθημερινή χρήση,

τις ισχυρές επιδόσεις που το καθιστούν ιδανικό για multitasking και gaming,

τα πρωτοποριακά χαρακτηριστικά κάμερας και οθόνης, εξασφαλίζοντας εντυπωσιακή ποιότητα εικόνας και κορυφαία εμπειρία προβολής.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν στελέχη και εκπροσώποι του δικτύου μεταπωλητών από εταιρείες retail τεχνολογίας, καθώς και εκπρόσωποι παρόχων τηλεπικοινωνιών της Κύπρου, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον της αγοράς για τα προϊόντα και τις λύσεις της ZTE.

Σπύρος Χριστοφίδης (Διευθυντής Εμπειρίας Πελάτη CYTA), Κωνσταντίνος Τζιαπούρας (Commercial Manager of MT Technoline Ltd), Άννα Μαρία Μούσα (Προϊστάμενη Δικτύου Καταστημάτων και Μεταπωλητών CYTA), Παναγιώτης Στυλιανίδης (Προϊστάμενος Διαχείρισης Συσκευών και Συνεργατών CYTA), Κύπρος Δημητρίου (Διαχείριση Συσκευών και Συνεργατών CYTA)

Ιδιαίτερη σημασία είχε η παρουσία του Jianbo Wang, Regional CEO for ZTE Southeast Europe | Cyprus | Israel, ο οποίος ανέδειξε τη στρατηγική σημασία της κυπριακής αγοράς και τον κομβικό ρόλο της συνεργασίας με την MT Technoline για τη μελλοντική εμπορική και τεχνολογική ανάπτυξη στην περιοχή.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με επιτυχημένο networking μεταξύ των βασικών stakeholders, θέτοντας τις βάσεις για νέες εμπορικές συνεργασίες και περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας των δύο εταιρειών στην Κύπρο.

Σχετικά με τη ZTE Corporation

Η ZTE Corporation είναι ένας από τους κορυφαίους παγκόσμιους παρόχους τηλεπικοινωνιακών και τεχνολογικών λύσεων, με παρουσία σε περισσότερες από 160 χώρες. Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει smartphones και mobile συσκευές (ZTE & nubia), συσκευές 5G και LTE, τηλεπικοινωνιακές υποδομές, δικτυακό εξοπλισμό, καθώς και smart devices και λύσεις για ένα σύγχρονο connected lifestyle.

Σχετικά με την MT Technoline

Η MT Technoline δραστηριοποιείται στην κυπριακή αγορά για περισσότερα από 25 χρόνια και αποτελεί μία από τις πλέον αξιόπιστες εταιρείες διανομής τεχνολογικών προϊόντων. Εξειδικεύεται στα καταναλωτικά ηλεκτρονικά και τις τηλεπικοινωνίες, με ισχυρό δίκτυο συνεργασιών σε retail και telecom κανάλια, φέρνοντας καινοτόμα διεθνή brands στην Κύπρο.