Για την Δράση «Χρηματοοικονομική επιμόρφωση, προαγωγή της χρηματοοικονομικής ευημερίας, με σκοπό την ουσιαστική ενδυνάμωση των πολιτών».

Το Financial Wellbeing Institute διακρίθηκε στα Βραβεία Βιώσιμης Ανάπτυξης 2025 για Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, «17 Στόχοι, Δράσεις για ένα Μέλλον», σε μια ιδιαίτερα ξεχωριστή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, παρουσία του Εξοχότατου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκου Χριστοδουλίδη.

Η διάκριση απονεμήθηκε για τη δράση «Χρηματοοικονομική επιμόρφωση, προαγωγή της χρηματοοικονομικής ευημερίας, με σκοπό την ουσιαστική ενδυνάμωση των πολιτών», η οποία αξιολογήθηκε ιδιαίτερα θετικά από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών, το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού, το CSR Cyprus και το Γραφείο του Επιτρόπου του Πολίτη. Οι κριτές αναγνώρισαν τη σημαντική συμβολή του Ινστιτούτου στη διαμόρφωση ενός πιο ενημερωμένου και ανθεκτικού κοινωνικού συνόλου, ικανού να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες οικονομικές προκλήσεις.

Μετά τη βράβευση, ο πρόεδρος του Financial Wellbeing Institute, Δρ. Παναγιώτης Ανδρέου, δήλωσε: «Η διάκριση αυτή αποτελεί μεγάλη τιμή για όλους μας και μια ουσιαστική επιβεβαίωση της αξίας του έργου που επιτελεί το Financial Wellbeing Institute. Μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, επενδύοντας στην έρευνα, στην εκπαίδευση και στη δημιουργία πρακτικών εργαλείων που ενισχύουν την χρηματοοικονομική παιδεία και την χρηματοοικονομική ανθεκτικότητα των πολιτών, συμβάλλοντας σε μια πιο βιώσιμη και δίκαιη κοινωνία».

Η φετινή βράβευση ενισχύει ακόμη περισσότερο τη δέσμευση του Ινστιτούτου να συνεχίσει να υπηρετεί τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, υλοποιώντας δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα και θέτοντας τη χρηματοοικονομική ευημερία στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους υποστηρικτές μας οι οποίοι στηρίζουν έμπρακτα το έργο και τις προσπάθειές μας:

Strategic Mission Partners

Insights Market Research (IMR) – University of Nicosia

Athlos Capital

Gold Empowerment Partners

Alpha Bank

Lemissoler Navigation & Co. Ltd

Silver Knowledge Partners

EY Cyprus

Artemis Credit Bureau

Σχετικά με το Financial Wellbeing Institute

Το Financial Wellbeing Institute ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2020, με όραμα να αποτελέσει ηγετική δύναμη στη συλλογική προσπάθεια για τη διαμόρφωση μιας κοινωνίας όπου κάθε άτομο έχει πρόσβαση στην εκπαίδευση, τη γνώση και τα απαραίτητα εργαλεία, ώστε να ενισχύει την οικονομική του ανθεκτικότητα και να επιτυγχάνει βιώσιμη χρηματοοικονομική ευημερία. Για να ενισχύσετε τις χρηματοοικονομικές σας γνώσεις, επισκεφθείτε το κανάλι μας στο YouTube.