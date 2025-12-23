Το 2026 αναδεικνύεται σε χρονιά αυξημένων προσδοκιών αλλά και σημαντικών προκλήσεων για την Κύπρο και την επιχειρηματική κοινότητα, σύμφωνα με το Πρωτοχρονιάτικο Μήνυμα του Προέδρου της Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), Γιώργος Παντελίδης.

Όπως επισημαίνει, το έτος που ολοκληρώνεται χαρακτηρίστηκε από γεωπολιτική αστάθεια, ενεργειακή αβεβαιότητα και αυξημένες ρυθμιστικές και κανονιστικές απαιτήσεις, ωστόσο η κυπριακή οικονομία επέδειξε ισχυρή ανθεκτικότητα. Παρά το δύσκολο διεθνές περιβάλλον, οι κυπριακές επιχειρήσεις, σε συνεργασία με τον δημόσιο τομέα, διατήρησαν τη χώρα σε υψηλές μακροοικονομικές επιδόσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, η Κύπρος διατηρεί ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους του ευρωπαϊκού μέσου όρου, με την ανάπτυξη για το 2025 να εκτιμάται στο 3,4%, ενώ θετικές προοπτικές καταγράφονται και για το 2026. Παράλληλα, η επιστροφή στην επενδυτική βαθμίδα “Α”, η μείωση του δημόσιου χρέους κάτω από το 60% του ΑΕΠ, η σταθεροποίηση του πληθωρισμού σε επίπεδα κάτω της μίας ποσοστιαίας μονάδας, καθώς και ο εκσυγχρονισμός του φορολογικού συστήματος, εκπέμπουν, όπως σημειώνει, ισχυρό μήνυμα σταθερότητας και αξιοπιστίας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη μείωση της ανεργίας κάτω από το 4,5% και στην αύξηση της απασχόλησης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού σε ποσοστά άνω του 80%, σε συνδυασμό με τη σημαντική αύξηση των πραγματικών μισθών, στοιχεία που, κατά την ΟΕΒ, αποδεικνύουν ότι η οικονομική ανάπτυξη συμβαδίζει με την κοινωνική συνοχή.

Κομβικό ορόσημο για το νέο έτος αποτελεί η ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο, από την 1η Ιανουαρίου 2026, γεγονός που τοποθετεί τη χώρα στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων. Η ΟΕΒ χαρακτηρίζει την εξέλιξη αυτή ως ιστορική ευκαιρία, με έμφαση στην ανάδειξη της ανταγωνιστικότητας σε στρατηγικό στόχο της ΕΕ και στην προώθηση της απο-γραφειοκρατικοποίησης της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνεται η ενεργός συμμετοχή της ΟΕΒ στις ευρωπαϊκές διεργασίες, με αφετηρία τη φιλοξενία στη Λευκωσία της Συνόδου των Προέδρων των εργοδοτικών οργανώσεων–μελών της BusinessEurope, ενώ υπογραμμίζεται και η συμμετοχή του Προέδρου της ΟΕΒ στο Προεδρείο της BusinessEurope ως Αντιπρόεδρος μέχρι το τέλος του 2026, διασφαλίζοντας, όπως αναφέρεται, ισχυρή παρουσία της κυπριακής επιχειρηματικής κοινότητας στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων.

Παρά τις θετικές προοπτικές, η ΟΕΒ τονίζει ότι για τη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, απαιτείται αντιμετώπιση χρόνιων εσωτερικών παθογενειών. Μεταξύ αυτών καταγράφονται το ενεργειακό κόστος, το υδατικό πρόβλημα, το στεγαστικό ζήτημα, ιδιαίτερα για τους νέους, καθώς και η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού σε καίριους τομείς της οικονομίας.

Ταυτόχρονα, ως επείγουσα πρόκληση για το 2026 αναδεικνύεται η ραγδαία τεχνολογική μετάβαση, με αιχμή την εφαρμογή του Κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Act) και της Οδηγίας NIS2 για την κυβερνοασφάλεια, οι οποίες, σύμφωνα με την ΟΕΒ, απαιτούν ταχεία προσαρμογή ώστε να μετατραπούν σε συγκριτικό πλεονέκτημα.

Σε ό,τι αφορά τα εργασιακά, επισημαίνεται ότι η πρόοδος των εργαζομένων συνδέεται άρρηκτα με τη βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, υπογραμμίζοντας ότι οι μισθολογικές αυξήσεις πρέπει να συνδέονται με την παραγωγικότητα και τις επιδόσεις της πραγματικής οικονομίας, τόσο στον εθνικό κατώτατο μισθό όσο και στις συζητήσεις για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, με έμφαση στη δίκαιη κατανομή βαρών μεταξύ γενεών.

Καταληκτικά, η ΟΕΒ διαμηνύει ότι θα συνεχίσει να εργάζεται με συνέπεια και επαγγελματισμό για τη διαμόρφωση ενός σταθερού και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, ικανού να στηρίξει την ανάπτυξη και την ευημερία της κυπριακής κοινωνίας.