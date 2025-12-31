Η Τράπεζα Κύπρου προειδοποιεί το κοινό για την εμφάνιση ψεύτικων προφίλ σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, και ειδικότερα στο Threads, τα οποία χρησιμοποιούν παρανόμως το όνομα και τη φωτογραφία του Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας, Πανίκος Νικολάου, προβάλλοντας δήθεν επενδυτικές συμβουλές ή επενδυτικές ευκαιρίες.

Σε ανακοίνωσή της, η Τράπεζα Κύπρου ξεκαθαρίζει ότι τα εν λόγω προφίλ δεν έχουν καμία σχέση με την Τράπεζα και στοχεύουν στην παραπλάνηση του κοινού.

Η Τράπεζα διευκρινίζει κατηγορηματικά ότι:

Ο Διευθύνων Σύμβουλος δεν παρέχει επενδυτικές συμβουλές μέσω κοινωνικών δικτύων .

. Η Τράπεζα Κύπρου δεν ζητά ποτέ προσωπικά δεδομένα, κωδικούς πρόσβασης ή χρηματικά ποσά μέσω social media.

μέσω social media. Οποιαδήποτε τέτοια επικοινωνία ή ανάρτηση είναι ψευδής και παραπλανητική.

Παράλληλα, καλεί το κοινό να επιδείξει αυξημένη προσοχή και να:

Αγνοεί και να μην αλληλεπιδρά με ύποπτα προφίλ ή αναρτήσεις.

με ύποπτα προφίλ ή αναρτήσεις. Μην προβαίνει σε καμία οικονομική συναλλαγή και να μη κοινοποιεί προσωπικά στοιχεία .

και . Αναφέρει άμεσα τα ψεύτικα προφίλ στις αντίστοιχες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

στις αντίστοιχες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Επιβεβαιώνει κάθε πληροφορία αποκλειστικά μέσω των επίσημων καναλιών της Τράπεζας Κύπρου.

Η Τράπεζα αναφέρει ότι έχει ήδη προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς τις αρμόδιες πλατφόρμες, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία των πελατών και του κοινού από φαινόμενα απάτης αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα.