Το Κέντρο Αριστείας Ερατοσθένης και η Pixxelspace India Private Limited επισημοποίησαν τη συνεργασία τους με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MoU), θέτοντας το πλαίσιο για κοινές δράσεις έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης αγορών σε Ινδία, Ευρωπαϊκή Ένωση, περιοχή MENA και άλλες διεθνείς αγορές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κέντρου, η συμφωνία προβλέπει τη διερεύνηση κοινών δραστηριοτήτων που θα υποστηρίζουν την καινοτομία, την ερευνητική συμμετοχή, τη στρατηγική προσέγγιση και την εμπορική ανάπτυξη σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Το Κέντρο Αριστείας Ερατοσθένης χαρακτηρίζεται ως κομβικός φορέας έρευνας και παρατήρησης της Γης, ενώ η Pixxel αναγνωρίζεται διεθνώς για τις διαστημικές τεχνολογίες και τις αναδυόμενες λύσεις που αναπτύσσει για εμπορικές και κυβερνητικές εφαρμογές. Όπως επισημαίνεται, το MoU συνιστά ουσιαστικό βήμα ενίσχυσης της διμερούς σχέσης, με στόχο την προώθηση τεχνολογικής προόδου και την ενδυνάμωση της διεθνούς συνεργασίας.

Η συμφωνία αναμένεται να λειτουργήσει ως καταλύτης για συνέργειες σε στρατηγικούς τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, αξιοποιώντας τη γεωγραφική εμβέλεια των δύο οργανισμών και τις συμπληρωματικές τους δυνατότητες, σε συνάρτηση και με τις ευκαιρίες που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση.