Ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου και το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο ανακοινώνουν την έναρξη στρατηγικής συνεργασίας, με στόχο τη δημιουργία και διάχυση ουσιαστικής πληροφόρησης προς τις επιχειρήσεις, τα μέσα ενημέρωσης και την κοινωνία.

Η συνεργασία θα υλοποιηθεί μέσω πολλαπλών δράσεων, που περιλαμβάνουν παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού, έκδοση γραπτών ενημερωτικών εργαλείων, καθώς και διοργάνωση ημερίδων και διαδικτυακών συναντήσεων. Μέσα από τα κανάλια επικοινωνίας των δύο οργανισμών, θα διαχέεται χρήσιμη γνώση και τεκμηριωμένο περιεχόμενο, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, της κατανόησης και του εποικοδομητικού διαλόγου γύρω από τα ζητήματα που απασχολούν το κυπριακό επιχειρείν και την κοινωνία.

Κεντρικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι η περαιτέρω ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ τραπεζικού τομέα και επιχειρηματικού κόσμου, με έμφαση στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Παράλληλα, η συνεργασία θέτει ισχυρά θεμέλια για μελλοντικές κοινές δράσεις και ενισχύει τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ τραπεζών, επιχειρήσεων και κοινωνίας, αναδεικνύοντας τον κυπριακό τραπεζικό τομέα ως καταλύτη επίτευξης στρατηγικών στόχων βιωσιμότητας του επιχειρείν.

Το ΚΕΒΕ, ως ο θεσμικός εκπρόσωπος της επιχειρηματικής κοινότητας της Κύπρου, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη στήριξη των επιχειρήσεων, αφουγκραζόμενο τις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο επιχειρηματικός κόσμος. Μέσα από τις δράσεις του, επιδιώκει την προώθηση της επιχειρηματικότητας και την ανάδειξη λύσεων για τα φλέγοντα ζητήματα της αγοράς. Η σύναψη της στρατηγικής συνεργασίας με τον Σύνδεσμο Τραπεζών αποσκοπεί στην ενίσχυση της φωνής των επιχειρήσεων και στην προώθηση ενός πιο άμεσου και ουσιαστικού διαλόγου με τον τραπεζικό τομέα, προς όφελος της οικονομίας, του επιχειρείν και, κατ’ επέκταση, της κοινωνίας.

Οι δύο θεσμικοί εταίροι, που βρίσκονται στον πυρήνα του κυπριακού επιχειρηματικού οικοσυστήματος, επιβεβαιώνουν μέσω της πρωτοβουλίας αυτής την κοινή τους δέσμευση να συμβάλουν στην πρόοδο και την ευημερία της Κύπρου.