Tην επίσημη έναρξη της Wizz Air Pilot Academy (WAPA) στην Κύπρο ανακοίνωσε στις 23 Ιανουαρίου 2026 η εταιρεία αναφέροντας ότι για πρώτη φορά, υποψήφιοι πιλότοι στην Κύπρο μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε εκπαίδευση παγκόσμιου επιπέδου, με ένα μοναδικό χρηματοδοτικό μοντέλο που καθιστά το πιλοτήριο προσιτό σε όλους.

Σε δελτίο Τύπου η εταιρεία προσθέτει ότι με αφορμή την έναρξη, η Wizz Air θα διοργανώσει Open Day στις 25 Ιανουαρίου, από τις 16:00 έως τις 20:00, στο Sunhall Hotel (Λεωφόρος Αθηνών 6, Λάρνακα), όπου ενδιαφερόμενοι και οι οικογένειές τους θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν εκπροσώπους της Wizz Air και να ενημερωθούν για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

Μέσω του προγράμματος WAPA, Κύπριοι υποψήφιοι ηλικίας 18 ετών και άνω, με απολυτήριο λυκείου, καλή γνώση αγγλικών και ισχυρές δεξιότητες στα μαθηματικά και τη φυσική, μπορούν να εκπαιδευτούν σε περίπου δύο χρόνια και να γίνουν Συγκυβερνήτες (First Officers), με προσιτό σύστημα πληρωμής και με την αποφοίτηση να λάβουν προσφορά εργασίας στη Wizz Air.

ΚΥΠΕ