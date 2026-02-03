Η Europlumb Ltd, κορυφαίος πάροχος λύσεων και υπηρεσιών υδραυλικών εγκαταστάσεων στην Κύπρο, με έδρα τη Λευκωσία, ανακοινώνει με υπερηφάνεια ότι έχει πιστοποιηθεί ως Great Place to Work®, μετά την ολοκλήρωση της έρευνας προσωπικού Trust Index.

Η πιστοποίηση αυτή αναδεικνύει την αφοσίωση της εταιρείας στη δημιουργία κουλτούρας όπου οι εργαζόμενοι αισθάνονται εκτιμημένοι, υποστηριζόμενοι και ενδυναμωμένοι να αναπτυχθούν.

Σε δήλωσή του, ο Κυριάκος Ιακωβίδης, Γενικός Διευθυντής της Great Place to Work®, ανέφερε:

“Η επίτευξη αυτής της πιστοποίησης σε έναν ανταγωνιστικό και δυναμικό κλάδο όπως οι υδραυλικές υπηρεσίες αποτελεί απόδειξη της δέσμευσης της Europlumb Ltd στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που ενισχύει την επαγγελματική ικανοποίηση, την ευημερία και τη συνεχή ανάπτυξη των ανθρώπων της. Η αναγνώριση αυτή επιβεβαιώνει την επιτυχία της εταιρείας και ενισχύει τη δημόσια εικόνα της, προσφέροντάς της σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην προσέλκυση ταλαντούχων επαγγελματιών.”

Εκ μέρους της Europlumb Ltd, η Ελένη Ιωάννου δήλωσε:

Η εταιρεία μας, EUROPLUMB LTD, πιστοποιήθηκε ως Great Place to Work®, με ποσοστό επιτυχίας 94%.

“Η πιστοποίηση αυτή αποτελεί για εμάς ένα ουσιαστικό σημείο αναφοράς, καθώς αντανακλά την εταιρική μας κουλτούρα και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε καθημερινά ως ομάδα. Παράλληλα, αποτυπώνει το εργασιακό περιβάλλον που έχουμε διαμορφώσει, το οποίο βασίζεται στον σεβασμό, τη συνεργασία και τη συνεχή εξέλιξη.

Η διάκριση αυτή ανήκει στους ανθρώπους μας, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά για τη συμβολή και τη συνεχή τους προσπάθεια.

Η εταιρεία μας συνεχίζει με το ίδιο όραμα και τις ίδιες αξίες, επενδύοντας στους ανθρώπους της και στη συνεχή βελτίωση του εργασιακού της περιβάλλοντος.”