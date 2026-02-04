Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), σε συνεργασία με το Γραφείο του Εφόρου Φορολογίας, πραγματοποιεί σειρά Φορολογικών Ημερίδων με αντικείμενο τη Φορολογική Μεταρρύθμιση, μετά την έγκριση των σχετικών Τροποποιητικών Νόμων.

Οι Ημερίδες ξεκίνησαν με διαδικτυακή ενημέρωση, την οποία παρακολούθησαν 1.100 άτομα, ενώ ακολούθησαν δια ζώσης εκδηλώσεις στη Λευκωσία (30 Ιανουαρίου) και στη Λεμεσό (3 Φεβρουαρίου), με συνολική συμμετοχή που υπερβαίνει τα 2.000 άτομα. Η σειρά των Ημερίδων θα συνεχιστεί στη Λεμεσό στις 9 Φεβρουαρίου, στη Λάρνακα στις 13 Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθεί στη Λευκωσία στις 17 Φεβρουαρίου.

Χαιρετισμούς στις Ημερίδες απηύθυναν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΛΚ, κ. Οδυσσέας Χριστοδούλου, και ο Έφορος Φορολογίας, κ. Σωτήρης Α. Μαρκίδης, ενώ λειτουργοί του Τμήματος Φορολογίας παρουσίασαν τις βασικές αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος, την έκτακτη εισφορά για την άμυνα, τη φορολογία κεφαλαιουχικών κερδών, τη βεβαίωση και είσπραξη φόρων, καθώς και την κατάργηση του περί Χαρτοσήμων Νόμου.

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος του ΣΕΛΚ, κ. Οδυσσέας Χριστοδούλου, ανέφερε:

«Η μεγάλη συμμετοχή επιβεβαιώνει τη σημασία της έγκαιρης και ουσιαστικής ενημέρωσης για τις αλλαγές που επιφέρει η Φορολογική Μεταρρύθμιση. Ο ΣΕΛΚ παραμένει προσηλωμένος στη στήριξη των μελών του και όλων των ενδιαφερόμενων μερών, μέσα από υπεύθυνη και πρακτική καθοδήγηση.»

Σκοπός των Φορολογικών Ημερίδων είναι η παρουσίαση των αλλαγών που επήλθαν με τη Φορολογική Μεταρρύθμιση και οι οποίες επηρεάζουν τη φορολόγηση Φυσικών και Νομικών Προσώπων. Οι Ημερίδες απευθύνονται σε όλα τα μέλη του ΣΕΛΚ, καθώς και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.