Την ετοιμότητά του να στηρίξει ενεργά την προώθηση πολιτικών προσιτής στέγασης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, επαναβεβαίωσε ο Σύνδεσμος Ανάπτυξης Ακινήτων κατά τη συνάντηση με τον Κωνσταντίνος Ιωάννου, Υπουργό Εσωτερικών.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου, με τη συμμετοχή του προέδρου του Συνδέσμου Γιάννη Μισιρλή, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύντριας Μερσίνας Ισιδώρου. Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκε το ζήτημα της προσιτής κατοικίας, το οποίο αναδείχθηκε ως μία από τις κρισιμότερες κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής απόψεων, επισημάνθηκε η ανάγκη για συντονισμένες παρεμβάσεις που θα ενισχύουν ουσιαστικά την προσφορά κατοικιών σε προσιτό κόστος, σε ένα περιβάλλον αυξημένων πιέσεων στην αγορά ακινήτων. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου υπογράμμισε ότι η Κύπρος διαθέτει τόσο τη δυνατότητα όσο και την ευθύνη να συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση κοινών ευρωπαϊκών προσεγγίσεων.

Όπως τονίστηκε, η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνιστά ουσιαστική ευκαιρία για την ενίσχυση του διαλόγου, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την προώθηση κοινών πολιτικών για την προσιτή στέγη σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Γιάννης Μισιρλής επανέλαβε την ετοιμότητα του Συνδέσμου Ανάπτυξης Ακινήτων να στηρίξει έμπρακτα την προσπάθεια της Προεδρίας, καταθέτοντας τεκμηριωμένες εισηγήσεις και συμμετέχοντας ενεργά στις σχετικές δράσεις. Όπως ανέφερε, ο Σύνδεσμος παραμένει προσηλωμένος στη στήριξη της εθνικής και ευρωπαϊκής προσπάθειας, αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο στον δημόσιο διάλογο για τη στέγαση.