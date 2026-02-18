Ξεκάθαρος στις θέσεις του εμφανίστηκε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου Πανίκος Νικολάου σχολιάζοντας τις νομοθετικές ρυθμίσεις που θέλουν να ψηφίσουν κόμματα για την υπερφορλόγηση των τραπεζικών κερδών, αλλαγή στη νομοθεσία των εκποιήσεων και τη σύσταση ειδικού δικαστηρίου για την επίλυση υποθέσεων με τους δανειζομένους.

Η ανακοίνωση των ετήσιων αποτελεσμάτων της Τράπεζας Κύπρου για το 2025 ήταν η αφορμή ο κ. Νικολάου να δώσει τις θέσεις της τράπεζας, παραπέμποντας και σε αποφάσεις που ελήφθησαν σε επίπεδο Συνδέσμου Τραπεζών. Τόνισε και υπενθύμισε, ότι οι τράπεζες έχουν πληρώσει αυξημένους φόρους στο κράτος γιατί είχαν αυξημένα κέρδη, πληρώνουν ειδικό τέλος από το 2012, ακόμη σε περίοδο που παρουσίαζαν ζημιές. Για να αναδείξει τη συνολική εικόνα ο κ. Νικολάου τόνισε ότι η Τράπεζα Κύπρου λόγω της κρίσης 2013 αντιμετώπισε σημαντικές προκλήσεις όπως η μεταφορά €9 δις, ELA (Emergency liquidity assistance – έκτακτη ρευστότητα) από την πρώην Λαϊκή στην Τράπεζα Κύπρου και οι ζημιές που υπέστησαν οι μέτοχοι. Υπενθύμισε ότι στα χρόνια των ζημιών οι μέτοχοι δεν είχαν καμία αμοιβή και από το 2023 άρχισαν να λαμβάνουν ένα συμβολικό μέρισμα.

Ο κ. Νικολάου διερωτήθηκε τι είναι υπερκέρδη λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2022 τα επιτόκια ήταν αρνητικά και κάνοντας αναφορά στα τραπεζικά συστήματα άλλων κρατών, όπως Τσεχία, Λιθουανία Ουγγαρία και Ρουμανία έστειλε το μήνυμα ότι οι τράπεζες αυτών των χωρών δεν πληρώνουν ειδικό τέλος αλλά ούτε πέρασαν κρίση.

Τόνισε πόσο σημαντικό είναι η αξιοπιστία για τη χώρα, ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή αλλά και το γεγονός ότι ορισμένες νομοθετικές ρυθμίσεις μπορούν να κριθούν αντισυνταγματικές. Διερωτήθηκε 13 χρόνια μετά, να υπάρξουν νέες καθυστερήσεις για να προσφύγει κάποιος σε ειδικό δικαστήριο και να υπάρχουν άλλα πέντε χρόνια καθυστέρηση ποιον μπορεί να ωφελήσει. Θέλουμε βιώσιμες λύσεις για τα δάνεια, τόνισε είτε θέληση να πληρώνουν οι οφειλέτες, τόνισε ο κ. Νικολάου και υπέδειξε ότι το πρόβλημα υπάρχει στην οικονομία, πρέπει να υπάρξει λύση από όλους τους φορείς και να δούμε την κατηγορία των συμπολιτών μας που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Τόνισε ότι για να επενδύσει κάποιος σε μια χώρα, επιλέγει την οικονομία που δεν αλλάζουν οι νόμοι συνεχώς και επεσήμανε ότι την αξιοπιστία του κράτους πρέπει να το διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού, γιατί έχουμε παρουσιάσει αυτή τη χώρα με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και δεν μπορούμε να τα αλλάζουμε. Καταλήγοντας πρόσθεσε ότι το πολιτικό ρίσκο είναι το νούμερο ένας παράγοντας για να επενδύσει κάποιος σε μια χώρα.