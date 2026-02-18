Καθαρά κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €481 εκατ. ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή της κερδοφορία και ανακοινώνοντας ποσοστό διανομής (payout ratio) 70%, με συνολικό μέρισμα €305 εκατ. καταβλητέο εξ ολοκλήρου σε μετρητά.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα, τα κέρδη δ’ τριμήνου ανήλθαν σε €128 εκατ., ενώ η Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) διαμορφώθηκε στο 18,6%, αντανακλώντας την υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια και την ποιότητα του ισολογισμού της τράπεζας. Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε €1,10.

Η τράπεζα κατέγραψε ρεκόρ νέου δανεισμού €3,0 δισ., αυξημένο κατά 23% σε ετήσια βάση, με το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων να ανέρχεται σε €10,9 δισ., σημειώνοντας αύξηση 8%. Η καταθετική βάση διαμορφώθηκε σε €22,2 δισ., επίσης αυξημένη κατά 8%, με έμφαση στη λιανική τραπεζική.

Ιδιαίτερα θετικά παραμένουν τα στοιχεία ποιότητας ενεργητικού, με το ποσοστό Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ) να περιορίζεται στο 1,2%, ενώ η χρέωση πιστωτικών ζημιών ανήλθε σε 33 μονάδες βάσης. Η ρευστότητα παραμένει ισχυρή, με Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας 321% και πλεόνασμα ρευστότητας €9,2 δισ.

Σε κεφαλαιακό επίπεδο, ο Δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 21,0%, ενώ ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 25,9%, μετά την αφαίρεση της διανομής μερίσματος. Η οργανική δημιουργία κεφαλαίων έφτασε τις 436 μονάδες βάσης, με την ενσώματη λογιστική αξία ανά μετοχή να αυξάνεται στα €6,10.

Η διοίκηση της τράπεζας σημειώνει ότι η ανθεκτικότητα των καθαρών εσόδων από τόκους διατηρήθηκε παρά το περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων, χάρη στην ισχυρή αύξηση δανείων και καταθέσεων, την αποτελεσματική διαχείριση κόστους και την υψηλή ρευστότητα. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η κυπριακή οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται ταχύτερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, με πρόβλεψη αύξησης ΑΕΠ 3,1% για το 2026.

Η τράπεζα θα πραγματοποιήσει ενημέρωση επενδυτών στις 3 Μαρτίου 2026, όπου θα παρουσιαστούν οι στρατηγικές προτεραιότητες και οι επικαιροποιημένοι χρηματοοικονομικοί στόχοι.

Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου Συγκροτήματος Πανίκου Νικολάου:

“To 2025 ήταν ακόμα μια χρονιά ισχυρής κερδοφορίας για την Τράπεζα Κύπρου, όπως αποδεικνύεται από την οικονομική και λειτουργική μας απόδοση. Καταγράψαμε κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €481 εκατ. και διατηρήσαμε ισχυρή Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ύψους 18.6%, βασισμένη στην υψηλή κεφαλαιακή μας βάση, με τον Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) να ανέρχεται σε 21.0% και στην καλή ποιότητα του ισολογισμού μας. Τα καθαρά έσοδα από τόκους έχουν επιδείξει ανθεκτικότητα λόγω της ισχυρής αύξησης των δανείων και των καταθέσεων, παρά το περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων. Η απόδοσή μας υποστηρίχθηκε επίσης από την αποτελεσματική διαχείριση κόστους, την ισχυρή ρευστότητα και την ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου.

Τα δάνεια μας και οι καταθέσεις μας αυξήθηκαν κατά 8% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα €10.9 δις και €22.2 δις αντίστοιχα. Υπερβήκαμε τον στόχο που είχαμε θέσει για το 2025 για αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου κατά περίπου 4%, καθώς η υγιής εγχώρια πιστωτική δραστηριότητα ενισχύθηκε από τη συνεχιζόμενη αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου στον τομέα διεθνών εργασιών. Πετύχαμε ρεκόρ νέου δανεισμού ύψους €3.0 δις, αυξημένος κατά 23% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της ζήτησης για δάνεια από επιχειρήσεις και στον τομέα διεθνώς εργασιών.

Σύμφωνα με τη συνεχή δέσμευσή για δημιουργία ισχυρών αποδόσεων για τους μετόχους μας, υλοποιήσαμε την υπόσχεσή μας και σήμερα προτείνουμε τελικό μέρισμα ύψους €0.501 ανά συνήθη μετοχή, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό διανομής για το 2025 σε €305 εκατ1. που αντανακλά ποσοστό διανομής 70%, στο ανώτατο όριο της πολιτικής διανομής μας για το 2025, και αντιστοιχεί σε €0.701 ανά συνήθη μετοχή. Η διανομή θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου σε μετρητά, σημειώνοντας σημαντική αύξηση τόσο ως προς το ποσοστό διανομής όσο και ως προς το συνολικό ποσό σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Συνολικά, κατά τα δύο τελευταία έτη, έχουμε προχωρήσει σε διανομές ύψους περίπου €550 εκατ., αποδεικνύοντας την ικανότητα μας για δημιουργία αυξημένων ισχυρών αποδόσεων για τους μετόχους μας.

Η οργανική δημιουργία κεφαλαίων παρέμεινε ισχυρή και ανήλθε σε 436 μ.β. και οδήγησε στην αύξηση του Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) σε 21.0% και του Συνολικού Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας σε 25.9%, μετά την αφαίρεση της διανομής μερισμάτων. Η ενσώματη λογιστική αξία ανά μετοχή αυξήθηκε στα €6.10, σημειώνοντας αύξηση 6% σε ετήσια βάση.

Ως ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο που εξυπηρετεί τα τρία τέταρτα του πληθυσμού, δραστηριοποιούμαστε σε μια ανθεκτική οικονομία, η ανάπτυξη της οποίας συνεχίζει να ξεπερνά τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών, ο ρυθμός ανάπτυξης της Κύπρου για το 2026 (σε πραγματικούς όρους) αναμένεται να αυξηθεί κατά 3.1%, σε σύγκριση με 1.2% για την Ευρωζώνη.

Η Τράπεζα θα προχωρήσει σε ενημέρωση επενδυτών στις 3 Μαρτίου 2026, όπου θα παρουσιάσουμε τις στρατηγικές μας προτεραιότητες και τους επικαιροποιημένους χρηματοοικονομικούς μας στόχους.

Διατηρούμε τη δέσμευση μας για στήριξη των πελατών μας και της ευρύτερης οικονομίας, διατηρώντας την απαράμιλλη προτεραιότητα μας για δημιουργία ισχυρών αποδόσεων στους μετόχους μας.”