Σε αναβάθμιση της τιμής-στόχου για την Τράπεζα Κύπρου στα €10,90 από €9,40 προχώρησαν οι αναλυτές της Alpha Finance – AXIA Research, διατηρώντας τη σύσταση «Αγορά» και επισημαίνοντας τη βελτιωμένη δυναμική κερδοφορίας του Ομίλου.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η Τράπεζα Κύπρου διατηρεί ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά, στηριζόμενη σε ισχυρή κεφαλαιακή βάση με δείκτη CET1 στο 20,5%, χαμηλό δείκτη δανείων προς καταθέσεις στο 50% και ενισχυμένη κάλυψη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Τα στοιχεία αυτά, όπως επισημαίνεται, προσφέρουν σημαντική ευελιξία τόσο για περαιτέρω ανάπτυξη του δανειακού χαρτοφυλακίου όσο και για ενίσχυση των αποδόσεων προς τους μετόχους.

Οι αναλυτές αναθεωρούν ανοδικά τις προβλέψεις τους, ενσωματώνοντας ευνοϊκότερες τάσεις στο κόστος καταθέσεων, ισχυρότερη συνεισφορά από προμήθειες και ασφαλιστικά έσοδα, καθώς και συγκρατημένη αύξηση του κόστους. Ως αποτέλεσμα, ενισχύονται οι εκτιμήσεις για καθαρά έσοδα από τόκους και για κέρδη προ προβλέψεων, με την απόδοση επί ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) να τοποθετείται άνω του 15% σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με την έκθεση, στηρίζει ένα ελκυστικό επενδυτικό αφήγημα που βασίζεται στην ισχυρή κερδοφορία και στη δημιουργία κεφαλαίων.

Σε ό,τι αφορά την αποτίμηση, οι Alpha Finance – AXIA Research εκτιμούν ότι η μετοχή εξακολουθεί να εμφανίζει περιθώρια επαναξιολόγησης, διαπραγματευόμενη σε 1,5x P/TBV και 9,4x P/E για το 2026. Η συνολική απόδοση υπολογίζεται κοντά στο 18% από τα τρέχοντα επίπεδα, στοιχείο που ενισχύει τη θετική επενδυτική σύσταση.

Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στην επικείμενη παρουσίαση των μελλοντικών σχεδίων του Ομίλου στις αρχές Μαρτίου, η οποία αναμένεται να ενισχύσει την ορατότητα γύρω από τις τάσεις κερδοφορίας και τις επιλογές αξιοποίησης του πλεονάζοντος κεφαλαίου, προς όφελος των μετόχων.

