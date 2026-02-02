Σκηνικό «πολέμου» αναμένεται στη Βουλή, καθώς τα κόμματα φαίνεται να χωρίζονται στα δύο γύρω από τη φορολόγηση των τραπεζών και το ζήτημα των εκποιήσεων. Το ξεκάθαρο «όχι» του υπουργείου Οικονομικών Μάκη Κεραυνού προς τα κόμματα που προτίθενται να επιβάλουν επιπλέον φόρους στις τράπεζες και να προχωρήσουν σε αλλαγές στο νομικό πλαίσιο των εκποιήσεων άναψε φωτιές.

Ο υπουργός Οικονομικών, στη χθεσινή του συνέντευξη στον «Φ», εξέφρασε τη διαφωνία του, καλώντας τα κόμματα να σταθμίσουν τα δεδομένα σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση των τραπεζών, ενώ για τις εκποιήσεις διαμήνυσε ότι δεν πρόκειται για απλό θέμα. Από τη μία πλευρά, το ΑΚΕΛ επιμένει, για δεύτερη φορά, στη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών. Από την άλλη, το ΕΛΑΜ προτείνει αύξηση του ειδικού φόρου που καταβάλλουν οι τράπεζες.

Το δικαστήριο εκποιήσεων και το «λόμπι» των τραπεζών

Στο σκηνικό αυτό προστίθενται και οι 20 και πλέον προτάσεις όλων των κομμάτων, πλην ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ, οι οποίες βρίσκονται στα συρτάρια της Βουλής και προβλέπουν τροποποιήσεις στη νομοθεσία για τις εκποιήσεις. Σήμερα, το ΑΚΕΛ αναμένεται να απαιτήσει να τεθεί προς συζήτηση πρόταση νόμου που κατέθεσε τον Δεκέμβριο του 2023, η οποία προβλέπει το δικαίωμα προσφυγής των δανειοληπτών στη δικαιοσύνη, ώστε να αναστέλλεται η εκποίηση της κύριας κατοικίας. Τη συγκεκριμένη πρόταση συνυπογράφουν και οι Οικολόγοι.

Το κόμμα της αριστεράς ρίχνει παράλληλα, την μπάλα και προς τα υπόλοιπα κόμματα, καλώντας τα να ενώσουν δυνάμεις για να «νικήσουν», όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, το «λόμπι των τραπεζών». Την ίδια ώρα, στρέφει τα πυρά του κατά του ΔΗΣΥ και του ΔΗΚΟ, τα οποία το 2018 είχαν εγκρίνει το ισχύον νομικό πλαίσιο για τις εκποιήσεις.

Στη χθεσινή του ανακοίνωση, το ΑΚΕΛ υποστηρίζει ότι, εάν εγκριθεί η συγκεκριμένη πρόταση νόμου, θα αποκατασταθεί το δικαίωμα των δανειοληπτών να προσφεύγουν ενώπιον δικαστηρίου και να αναστέλλουν την εκποίηση της κατοικίας στην οποία διαμένουν, σε περιπτώσεις παράνομων χρεώσεων και καταχρηστικών ρητρών από πλευράς τραπεζών. «Το κρίσιμο τώρα είναι να ενώσουμε δυνάμεις γύρω από την πρόταση νόμου που κατέθεσε το ΑΚΕΛ με άλλες δυνάμεις και να νικήσουμε το λόμπι των τραπεζών μέσα στη Βουλή. Το δίλημμα για όλους είναι ένα: με τις τράπεζες ή με την κοινωνία;» καταλήγει.

Θέλει στο πλευρό του τα συγκυβερνώντα

Το κάλεσμα του ΑΚΕΛ απευθύνεται προς όλα τα κόμματα, περιλαμβανομένων και εκείνων της ΔΗΠΑ και της ΕΔΕΚ, τα οποία θεωρητικά βρίσκονται στη συγκυβέρνηση. Πάντως, πολλές από τις προτάσεις νόμου που αφορούν τις εκποιήσεις προέρχονται από τα συγκεκριμένα κόμματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρότι το ΔΗΚΟ εμφανίζεται αντίθετο με τις προτάσεις, εκφράζονται ανησυχίες ότι κάποιοι βουλευτές του ενδέχεται να τις στηρίξουν.

Περίπου τέσσερις μήνες πριν από τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου, καθίσταται πλέον σαφές προς ποια κατεύθυνση κινούνται τα κόμματα, αποκαλύπτοντας τους «άσσους» που έχουν στο μανίκι τους. Ως εκ τούτου, τα ζητήματα που αφορούν τις τράπεζες αναμένεται να κυριαρχήσουν στην προεκλογική περίοδο.

Με διαφορετική πρόταση το ΕΛΑΜ

Δεν θεωρείται τυχαίο το γεγονός ότι το ΑΚΕΛ επέμεινε να επαναφέρει εντός του 2025 το ζήτημα της φορολόγησης των τραπεζών, διατηρώντας το θέμα στην επικαιρότητα εν μέσω προεκλογικής περιόδου. Το ΕΛΑΜ, από την άλλη, παρότι είχε στηρίξει την προηγούμενη φορά την πρόταση του ΑΚΕΛ για φορολόγηση των υπερκερδών, δεν επιθυμεί να βρεθεί στην ίδια «δύσκολη» θέση, λόγω ιδεολογικών διαφορών, καταθέτοντας τη δική του πρόταση νόμου.

Η διαφωνία

Κατά τη σημερινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, οι βουλευτές του ΔΗΣΥ και του ΔΗΚΟ αναμένεται να εκφράσουν για ακόμη μία φορά τη διαφωνία τους τόσο με τις κομματικές προτάσεις για τη φορολόγηση των τραπεζών όσο και με τις προτάσεις για τις εκποιήσεις. Τα δύο κόμματα αναμένεται να επικαλεστούν τη νομοθεσία που εγκρίθηκε το 2023 για τη λειτουργία του Ειδικού Δικαστηρίου Εκποιήσεων.

Ωστόσο, η νομοθεσία αυτή παρέμεινε στα χαρτιά, καθώς δεν υποχρεώνει το Ανώτατο Δικαστήριο να προχωρήσει στη σύσταση Δικαστηρίου Εκποιήσεων, δεδομένου ότι η σχετική πρόνοια είναι προαιρετική. Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Δεκέμβριο παρόμοια πρόταση νόμου κατέθεσαν και οι Οικολόγοι.

Παρά τις διαφωνίες ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ, θεωρείται δεδομένο ότι σύντομα οι προτάσεις θα τεθούν ενώπιον της Επιτροπής για συζήτηση, με στόχο να οδηγηθούν στην Ολομέλεια πριν από την αυτοδιάλυση της Βουλής τον ερχόμενο Απρίλιο.