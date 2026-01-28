Σε διαφορετικά ταμπλό θα κινηθούν οι προσπάθειες του ΑΚΕΛ και του ΕΛΑΜ για να φορολογηθούν οι τράπεζες για τα σημαντικά κέρδη που καταγράφουν τα τελευταία χρόνια. Τα δύο κόμματα, με διαφορετικές νομοθετικές προτάσεις που εκκρεμούν στη Βουλή, επιδιώκουν να επιβληθεί επιπλέον φορολογία στα πιστωτικά ιδρύματα.

Το μεν ΑΚΕΛ προτείνει την επιβολή έκτακτου τέλους αλληλεγγύης, το δε ΕΛΑΜ εισηγείται αύξηση του ειδικού φόρου επί των τραπεζών. Ασκούν, δε, πιέσεις, ώστε οι προτάσεις νόμου να τεθούν το συντομότερο στο μικροσκόπιο της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και στη συνέχεια να προωθηθούν προς έγκριση στην Ολομέλεια, πριν από την αυτοδιάλυση της Βουλής τον Απρίλιο, ενόψει των εκλογών του Μαΐου.

Όμως, μέχρι στιγμής οι δύο προτάσεις δεν φαίνεται να εξασφαλίζουν πλειοψηφία, καθώς ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ, όπως και την προηγούμενη φορά που τέθηκε σε ψηφοφορία ανάλογο θέμα, θα συνεργαστούν, παρεμποδίζοντας τους σχεδιασμούς ΑΚΕΛ και ΕΛΑΜ.

Με την πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ προτείνεται η επιβολή έκτακτου τέλους αλληλεγγύης στις τράπεζες για τα φορολογικά έτη 2025-2026, ως προσωρινό μέτρο. Το έκτακτο τέλος αλληλεγγύης θα είναι ύψους 40% επί της σημειωθείσας (σε σύγκριση με τα έσοδα του φορολογικού έτους 2022) αύξησης των καθαρών εσόδων από τόκους των τραπεζών. Η φόρμουλα που προτείνεται είναι ο υπολογισμός των εσόδων των τραπεζών από τόκους το 2025 και το 2026 και στη συνέχεια η σύγκρισή τους με τα έσοδα που είχαν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα το 2022, τη χρονιά που άρχισε η αύξηση των επιτοκίων. Ουσιαστικά, θα φορολογείται επιπλέον το 1/5 των κερδών των τραπεζών, ενώ τα έσοδα από το έκτακτο τέλος αλληλεγγύης των πιστωτικών ιδρυμάτων θα καταλήγουν στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. Στην πορεία, το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ, θα αξιοποιεί τα έσοδα για την εφαρμογή σχεδίων χορηγιών για την κάλυψη του κόστους δανεισμού για νέα και υφιστάμενα στεγαστικά δάνεια κύριας κατοικίας, αλλά και για στήριξη των ευάλωτων δανειοληπτών.

Από την άλλη, το ΕΛΑΜ, με νέα πρόταση νόμου, προτείνει την τροποποίηση του νόμου περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος, έτσι ώστε ο ειδικός φόρος που καταβάλλεται από τις τράπεζες επί των συνολικών τους καταθέσεων να αυξηθεί από 0,00375%, που ισχύει σήμερα, σε 0,07%. Το ΕΛΑΜ υποστηρίζει πως η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση θεωρείται δίκαιη και δημοσιονομικά ωφέλιμη, καθώς ενισχύει την κοινωνική ανταποδοτικότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα μέσω της στήριξης των δημόσιων οικονομικών.

Και οι δύο προτάσεις προσκρούουν στη διαφωνία του Υπουργείου Οικονομικών, της Κεντρικής Τράπεζας και του Συνδέσμου Τραπεζών.