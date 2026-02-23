Για όσους αναζητούν ασφαλείς επενδυτικές ευκαιρίες με προοπτική σταθερών αποδόσεων ή την ιδανική κατοικία για μόνιμη διαμονή, ο εβδομαδιαίος κατάλογος της Altamira Real Estate συγκεντρώνει επιλεγμένα ακίνητα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς. Οι προτάσεις της εταιρείας εκτείνονται σε δημοφιλείς και αναπτυσσόμενες περιοχές της Λευκωσίας, της Λάρνακας και της ελεύθερης Αμμοχώστου, όπου η ζήτηση για οικιστικά ακίνητα παραμένει υψηλή, τόσο από ιδιώτες όσο και από επενδυτές. Αξιολογώντας τη σωστή τοποθεσία, τη λειτουργικότητα των χώρων και τις ανταγωνιστικές τιμές, η έμπειρη ομάδα της Altamira παρουσιάζει κατοικίες και διαμερίσματα που μπορούν να αξιοποιηθούν αμέσως, είτε για ιδιοχρησία είτε για μακροχρόνια ή τουριστική ενοικίαση. Με ενδεικτικές τιμές που εκκινούν από μόλις €75.000, οι επιλογές της Altamira αποτελούν μια ιδιαίτερα ελκυστική πρόταση για όσους επιθυμούν να επενδύσουν στην κυπριακή αγορά ακινήτων με σιγουριά και ευελιξία.

Σε ελκυστική τοποθεσία στην ενορία Αγίου Βασιλείου στον Δήμο Στροβόλου, ξεχωρίσαμε οροφοδιαμέρισμα τριών υπνοδωματίων, ιδανικό για οικογένειες αλλά και για επενδυτική αξιοποίηση. Η περιοχή του ακινήτου διακρίνεται για την εγγύτητα σε ανέσεις και τις εξαιρετικές προσβάσεις προς το κέντρο της Λευκωσίας, χαρακτηριστικά που την καθιστούν ιδιαίτερα δημοφιλή. Το εμβαδόν των εσωτερικών χώρων ανέρχεται σε 112 τ.μ., με καλυμμένες και ακάλυπτες βεράντες με συνολικό εμβαδόν 68 τ.μ. Το διαμέρισμα είναι κενό και διαθέτει ξεχωριστό τίτλο ιδιοκτησίας. Πρόκειται για σπάνια αγοραστική ευκαιρία, καθώς έχει ενδεικτική τιμή πώλησης €120.000.

Στον Δήμο Λευκωσίας και συγκεκριμένα κοντά στο Πανεπιστήμιο Frederick, μια περιοχή με υψηλή ζήτηση, εντοπίζεται διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων, ιδανικά τοποθετημένο κοντά σε υπηρεσίες και ανέσεις, με εξαιρετικές προσβάσεις προς το κέντρο της Λευκωσίας. Το ακίνητο αποτελεί μέρος της πολυκατοικίας «Kimonas Complex», διαθέτει εσωτερικούς χώρους 116 τ.μ., καλυμμένη βεράντα 27 τ.μ. και χώρο στάθμευσης. Πωλείται στην ενδεικτική τιμή €195.000 και αποτελεί ιδανική επιλογή για ιδιοχρησία ή για ενοικίαση. Σημειώνεται ότι το διαμέρισμα είναι κενό.



Σε πολύ κοντινή απόσταση από το Πανεπιστήμιο UCLAN κεντρίζει διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων. Η τοποθεσία του είναι προνομιακή λόγω της υψηλής ζήτησης σε οικιστικά ακίνητα και της εγγύτητας με την τουριστική περιοχή Ορόκλινης και τον αυτοκινητόδρομο που συνδέει Λάρνακα και Αγία Νάπα. Αποτελεί μέρος της ανάπτυξης «PYLA VILLAGE 1», διαθέτει εσωτερικούς χώρους 67 τ.μ., καλυμμένη και ακάλυπτη βεράντα 4 τ.μ. και 8 τ.μ. αντίστοιχα, καθώς και πρόσβαση στην κοινόχρηστη πισίνα. Το διαμέρισμα είναι κενό, με ξεχωριστό τίτλο ιδιοκτησίας, και αποτελεί μοναδική ευκαιρία, καθώς πωλείται με ενδεικτική τιμή μόλις €130.000.

Στην κοινότητα Πύλα, μια από τις πιο περιζήτητες τοποθεσίες της Λάρνακας κοντά στην τουριστική περιοχή Ορόκλινης και το Πανεπιστήμιο UCLAN, εντοπίζεται σπάνια αγοραστική ευκαιρία με διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων. Αποτελεί μέρος του συγκροτήματος PYLA VILLAGE 1, έχει εμβαδόν περί τα 66 τ.μ. και μεγάλη ακάλυπτη βεράντα 61 τ.μ., ενώ διαθέτει πρόσβαση στην κοινόχρηστη πισίνα. Προτείνεται τόσο για ιδιοχρησία όσο και για βραχυπρόθεσμη ενοικίαση. Το ακίνητο είναι κενό, διαθέτει ξεχωριστό τίτλο ιδιοκτησίας και έχει ενδεικτική τιμή €100.000.

Στην κοινότητα Τερσεφάνου, σε μικρή απόσταση από τη θάλασσα στα Περβόλια και μόλις 15 λεπτά από το αεροδρόμιο Λάρνακας, διατίθενται δύο ιδιαίτερα ελκυστικά διαμερίσματα στην πολυτελή ανάπτυξη «Regal Gardens 2», που προσφέρει πρόσβαση σε κοινόχρηστη πισίνα, γήπεδο τένις και σύγχρονες παροχές. Το πρώτο είναι διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου με άνετους εσωτερικούς χώρους 78 τ.μ., βεράντες 13 τ.μ., και ενδεικτική τιμή €115.000, ενώ το δεύτερο είναι διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων με εμβαδόν 102 τ.μ., καλυμμένη βεράντα 12 τ.μ., χώρο στάθμευσης και τιμή €135.000. Τα δύο ακίνητα είναι κενά, διαθέτουν ξεχωριστούς τίτλους ιδιοκτησίας και αποτελούν εξαιρετικές επιλογές τόσο για ιδιοχρησία όσο και για τουριστική αξιοποίηση ή ενοικίαση, συνδυάζοντας τοποθεσία, ποιότητα και αξία.

Στην κοινότητα Τερσεφάνου της επαρχίας Λάρνακας, ξεχωρίσαμε διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου, ιδανικά τοποθετημένο κοντά σε υπηρεσίες και ανέσεις. Το ακίνητο αποτελεί ιδανική επενδυτική επιλογή στο συγκρότημα «Majestic Gardens 2», συνδυάζοντας στρατηγική τοποθεσία με υψηλή ζήτηση και χαμηλή τιμή, μόλις €85.000. Διαθέτει εσωτερικούς χώρους με εμβαδόν 47 τ.μ. και καλυμμένη βεράντα 11 τ.μ. Το διαμέρισμα είναι ετοιμοπαράδοτο, καθώς είναι κενό και διαθέτει ξεχωριστό τίτλο ιδιοκτησίας.Επίσης στην κοινότητα Τερσεφάνου, μόλις λίγα λεπτά από τις παραθαλάσσιες ακτές των Περβολιών, το ενδιαφέρον κεντρίζει στούντιο διαμέρισμα, μέρος της ανάπτυξης «Majestic Gardens 3». Το ακίνητο διαθέτει εμβαδόν 41 τ.μ. και ακάλυπτη βεράντα 6 τ.μ., καθώς και πρόσβαση στην κοινόχρηστη πισίνα και στο γήπεδο καλαθοσφαίρισης. Με ενδεικτική τιμή μόλις €75.000 αποτελεί μοναδική αγοραστική ευκαιρία, τόσο για ιδιοχρησία όσο και για εκμετάλλευση με ενοικίαση. Σημειώνεται ότι το ακίνητο είναι κενό και διαθέτει ξεχωριστό τίτλο ιδιοκτησίας.

Στο ίδιο συγκρότημα, εντοπίζεται ακόμη ένα στούντιο διαμέρισμα με εμβαδόν 41 τ.μ. και βεράντες με συνολικό εμβαδόν 10 τ.μ. και αποτελεί ιδανική επιλογή τόσο για ιδιοχρησία όσο και για επένδυση. Είναι κενό και διαθέτει ξεχωριστό τίτλο ιδιοκτησίας και πωλείται στην ελκυστική τιμή των €80.000.

Διατίθεται προς πώληση διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων στη Λάρνακα, κοντά στο κέντρο της κοινότητας Κιτίου. Το ακίνητο αποτελεί μέρος της ανάπτυξης «Horizon View» και απολαμβάνει εξαιρετικές προσβάσεις προς το αεροδρόμιο και τον αυτοκινητόδρομο. Είναι κατάλληλο για ιδιοχρησία ή για ενοικίαση, με εμβαδόν εσωτερικών χώρων 90 τ.μ. και καλυμμένη βεράντα 12 τ.μ. Είναι κενό, διαθέτει ξεχωριστό τίτλο ιδιοκτησίας και πωλείται με ενδεικτική τιμή €180.000.

Στην κοινότητα Περβόλια της Επαρχίας Λάρνακας, σε απόσταση περίπου 750 μ. από το κέντρο και 700 μ. από την ακτογραμμή, εντοπίζονται δύο διαμερίσματα δύο υπνοδωματίων στην ανάπτυξη «Victoria Court», η οποία ανεγέρθηκε το 2005 και προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε παροχές και στην παραλία. Τα ακίνητα βρίσκονται στον 1ο και στον 2ο όροφο, με αριθμούς θύρας 106 και 206 αντίστοιχα, και διαθέτουν ενιαίο χώρο καθιστικού, τραπεζαρίας, κουζίνας, δύο υπνοδωμάτια, μπάνιο και καλυμμένη βεράντα. Και τα δύο διαμερίσματα έχουν εμβαδό 67 τ.μ. εσωτερικών χώρων και 10 τ.μ. καλυμμένων βεραντών, είναι κενά και διαθέτουν χαρακτηριστικά που τα καθιστούν ιδανικά για ιδιοχρησία ή για ενοικίαση με καλή απόδοση.

Στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου ξεχωρίσαμε διώροφη κατοικία τριών υπνοδωματίων με πισίνα, η οποία αποτελεί μέρος του συγκροτήματος «Salamis Villas». Το ακίνητο είναι προνομιακά τοποθετημένο λίγα λεπτά από το κέντρο της κοινότητας Φρέναρος και το Γυμνάσιο Λύκειο Ειρήνης και Ελευθερίας. Διαθέτει μεγάλους εσωτερικούς χώρους 161 τ.μ. και ακάλυπτες βεράντες περί τα 14 τ.μ. Η κατοικία είναι κενή και πωλείται με ενδεικτική τιμή €180.000.

Άνοιγμα προσφορών κάθε Τρίτη, στις 10:00 το πρωί.

Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές μπορούν να μελετήσουν τις προσφορές στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.altamirarealestate.com.cy και να υποβάλουν προσφορές σε τιμές χαμηλότερες από τις αναγραφόμενες ενδεικτικές τιμές.