Είκοσι χρόνια συμπληρώθηκαν στις 23 Φεβρουαρίου 2026 από την υιοθέτηση της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας (MLC 2006), μιας διεθνούς συμφωνίας που θεωρείται κομβικής σημασίας για την προστασία των ναυτικών και τη θεσμική θωράκιση της παγκόσμιας ναυτιλίας.

Το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, ως επίσημος εκπρόσωπος της κυπριακής ναυτιλιακής βιομηχανίας, συμμετέχει στον εορτασμό της 20ής επετείου, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική αξία της Σύμβασης, η οποία καθιέρωσε ολοκληρωμένα πρότυπα εργασίας και διαβίωσης των ναυτικών και εξελίχθηκε στη πιο επιτυχημένη διεθνή σύμβαση ναυτικής εργασίας που έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα.

Η Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας (MLC 2006) έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως ο «τέταρτος πυλώνας» του κανονιστικού πλαισίου της ναυτιλίας, συμπληρώνοντας τις βασικές συμβάσεις για την ασφάλεια στη θάλασσα και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Τα τελευταία 20 χρόνια διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας, στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ναυτικών και στη δημιουργία συνθηκών θεμιτού ανταγωνισμού για τους πλοιοκτήτες, μέσω ενός εναρμονισμένου διεθνούς πλαισίου.

Το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο στηρίζει σταθερά την αποτελεσματική εφαρμογή της MLC 2006, αναγνωρίζοντας ότι η ευημερία, η αξιοπρέπεια και ο επαγγελματισμός των ναυτικών αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Η Κύπρος, ως σημαντικό ναυτιλιακό κέντρο και Κράτος Σημαίας, κύρωσε τη Σύμβαση το 2012 και έκτοτε παραμένει σταθερός υποστηρικτής των στόχων της, σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, πλοιοκτήτες και κοινωνικούς εταίρους.

Με αφορμή την επέτειο, το Επιμελητήριο τονίζει ότι οι ναυτικοί αποτελούν τον θεμέλιο λίθο του παγκόσμιου εμπορίου. Η αναγνώριση και έμπρακτη στήριξη της προσφοράς τους συνιστά συλλογική ευθύνη, καθώς η συμβολή τους είναι καθοριστική για την ομαλή λειτουργία της διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας και τη σταθερότητα της παγκόσμιας οικονομίας και κοινωνίας.