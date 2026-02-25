Στη Λευκωσία επιστρέφει τον Φεβρουάριο του 2026 το διεθνές συνέδριο και έκθεση BATTLEFIELD ReDEFiNED 2026, μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας, με στόχο την ανάδειξη της κυπριακής αμυντικής βιομηχανίας και την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας.

Τη διοργάνωση ανακοινώνουν το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), ο Κυπριακός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΣΕΕΚ) και η C.D Multimedia Services Ltd. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 26 και 27 Φεβρουαρίου 2026 στο Pavilion Hall στη Λευκωσία.

Το συνεδριακό σκέλος υλοποιείται σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Βιομηχανίας Άμυνας και Διαστήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG-DEFIS/ENDR), το ΚΕΒΕ και τον ΚΣΕΕΚ, ενώ τελεί υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπουργείο Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η διοργάνωση στηρίζεται, μεταξύ άλλων, από την Αστυνομία Κύπρου και αρμόδιους θεσμικούς φορείς.

Η εκδήλωση θεωρείται ορόσημο για το οικοσύστημα άμυνας και ασφάλειας, καθώς φέρνει σε επαφή αρμόδιες αρχές, ένοπλες δυνάμεις, σώματα ασφαλείας και κορυφαίες εταιρείες από την Κύπρο και το εξωτερικό, ενισχύοντας τη δικτύωση και τη μεταφορά τεχνογνωσίας.

Ανοιχτή για πρώτη φορά στο κοινό η έκθεση

Για πρώτη φορά στην Κύπρο, το εκθεσιακό τμήμα της διοργάνωσης θα είναι ανοιχτό στο ευρύ κοινό. Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά στατική έκθεση στρατιωτικού εξοπλισμού, καινοτόμα προϊόντα κυπριακών επιχειρήσεων, καθώς και συστήματα που βρίσκονται σε επιχειρησιακή χρήση στην Εθνική Φρουρά και τα Σώματα Ασφαλείας.

Η έκθεση, σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο, θα είναι ανοικτή:

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026: 15:30 – 18:30

15:30 – 18:30 Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026: 11:00 – 14:00

Σημαντική Σημείωση για την Είσοδο: Για την επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο, απαιτείται απαραιτήτως προεγγραφή μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του συνεδρίου. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 18 ετών με επίδειξη πολιτικής ταυτότητας, ενώ ισχύουν ειδικές ρυθμίσεις για μαθητές 17 ετών και άνω.

Για εγγραφές και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τους εκθέτες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.battlefieldredefined.com.

Ενίσχυση εξωστρέφειας και διεθνών συνεργασιών

Στόχος του BATTLEFIELD ReDEFiNED 2026 είναι η προβολή των δυνατοτήτων της κυπριακής αμυντικής βιομηχανίας, η ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων μέσω διεθνών συνεργασιών, καθώς και η ενημέρωση του κοινού για το έργο των αρμόδιων φορέων και τις τεχνολογίες διττής χρήσης.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τους ομιλητές και τους εκθέτες είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης.