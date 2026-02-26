Μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στους συνεργάτες του διοργάνωσε το City of Dreams Mediterranean, εκφράζοντας την εκτίμησή του για τη σημαντική συνεισφορά τους στην καθιέρωση του πολυθεματικού θέρετρου ως κορυφαίου προορισμού πολυτελούς φιλοξενίας στην περιοχή.

H εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου και σε αυτήν παρευρέθηκαν γύρω στους 200 τοπικούς και ξένους συνεργάτες, ενδιαφερόμενοι φορείς και εκλεκτοί προσκεκλημένοι. Η βραδιά ήταν αφιερωμένη στο καρναβάλι, συνδυάζοντας την εορταστική ατμόσφαιρα με ένα εξαιρετικό φαγητό και ψυχαγωγία υψηλού επιπέδου.

Οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν ένα εντυπωσιακό μουσικοχορευτικό θέαμα από τους O Show, No Drama Productions, True Colours band, και Kevin Iszard και Tamara Rebelle από τους Fire & Ice Showband, οι οποίοι με τη σκηνική τους παρουσία και την ερμηνεία τους προσέδωσαν στην εκδήλωση μοναδική ζωντάνια και κομψότητα.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, το City of Dreams Mediterranean βράβευσε τουριστικούς πράκτορες, διοργανωτές συνεδρίων και εκδηλώσεων, καθώς και διαχρονικούς συνεργάτες οι οποίοι συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχημένη πορεία του θερέτρου, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τη δέσμευσή του στην καλλιέργεια και διατήρηση μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης.

Σε δηλώσεις του, ο Γενικός Διευθυντής του City of Dreams Mediterranean, κ. Grant Johnson εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τους συνεργάτες, η υποστήριξη των οποίων ανέδειξε το θέρετρο ως έναν από τους πλέον ελκυστικούς προορισμούς στην ευρύτερη περιοχή.

«Μαζί καταφέραμε να καθιερώσουμε το City of Dreams Mediterranean ως ηγέτη στον τομέα της ψυχαγωγίας και του επιχειρηματικού τουρισμού, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάδειξη της Κύπρου ως ολόχρονου τουριστικού προορισμού. Η συνεισφορά σας σε αυτή την επιτυχία είναι ανεκτίμητη και εκ μέρους όλων των ανθρώπων της Melco Resorts & Entertainment σας ευχαριστούμε θερμά για την αφοσίωση και τη διαρκή υποστήριξή σας. Αυτό είναι μόνο η αρχή. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, στοχεύουμε σε ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες».

Περισσότερα για το City of Dreams Mediterranean

Το City of Dreams Mediterranean, το πρώτο πολυθεματικό θέρετρο της Ευρώπης, είναι το μεγαλύτερο και κορυφαίο θέρετρο στην περιοχή. Διαθέτει 14όροφο πολυτελές ξενοδοχείο με 500 δωμάτια και σουίτες, πάνω από 8.000 τ.μ. συνεδριακών και εκθεσιακών χώρων, υπαίθριο αμφιθέατρο, adventure park για όλη την οικογένεια, εκλεκτούς χώρους εστίασης και πολυτελή καταστήματα. Ο εσωτερικός του σχεδιασμός βασίζεται στα διεθνή πρότυπα πολυτέλειας της Melco, που έχουν προσαρμοστεί ειδικά για το πολυθεματικό θέρετρο της Κύπρου, ενώ ο εξωτερικός σχεδιασμός έχει έντονο μεσογειακό χαρακτήρα. Το City of Dreams Mediterranean αποτελεί μια παγκοσμίου κλάσης ανάπτυξη, ορόσημο για την Κύπρο, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή, που αναβαθμίζει το τουριστικό προϊόν του νησιού, προσελκύοντας χιλιάδες νέους τουρίστες και συμβάλλοντας σημαντικά στην αντιμετώπιση της εποχικότητας.

www.cityofdreamsmed.com.cy