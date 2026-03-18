Έντονο προβληματισμό για την ταχύτητα με την οποία προχωρά ο επιχειρηματικός μετασχηματισμός και η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης καταγράφει η 15η Ετήσια Έρευνα της PwC για τους CEOs, στην οποία συμμετείχαν 77 επιχειρηματικοί ηγέτες από την Κύπρο.

Η έρευνα αναδεικνύει τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, όπου η τεχνολογική εξέλιξη, η ανάγκη για προσαρμογή και οι νέες απαιτήσεις της αγοράς διαμορφώνουν ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 43% των CEOs στην Κύπρο δηλώνει ανήσυχο για το κατά πόσο οι οργανισμοί τους μετασχηματίζονται με την απαιτούμενη ταχύτητα, ώστε να συμβαδίζουν με την κλίμακα και τον ρυθμό των τεχνολογικών αλλαγών, περιλαμβανομένης της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Αντίστοιχος προβληματισμός καταγράφεται και στην Ευρωζώνη, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς οι επιχειρηματικοί ηγέτες εκτιμούν ότι πολλές εταιρείες δεν κινούνται ακόμη με την αναγκαία ταχύτητα απέναντι στις νέες τεχνολογικές πραγματικότητες.

Η φετινή παγκόσμια έρευνα της PwC δείχνει ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις εξακολουθούν να βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο ως προς την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης για την παραγωγή μετρήσιμων οικονομικών αποτελεσμάτων.

Σε διεθνές επίπεδο, το 29% των CEOs δηλώνει ότι έχει καταγράψει αύξηση εσόδων από την εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ το 26% αναφέρει μείωση κόστους. Ωστόσο, περισσότεροι από τους μισούς επιχειρηματικούς ηγέτες σημειώνουν ότι δεν έχουν ακόμη διαπιστώσει ουσιαστικό οικονομικό αντίκτυπο.

Στην Ευρωζώνη, η εικόνα εμφανίζεται πιο συγκρατημένη, καθώς μόλις το 13% των CEOs αναφέρει αύξηση εσόδων από την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και το 21% μείωση του κόστους.

Η εικόνα στην Κύπρο βρίσκεται ενδιάμεσα. Το 22% των CEOs δηλώνει ότι έχει ήδη διαπιστώσει αύξηση εσόδων από σχετικές πρωτοβουλίες κατά τον τελευταίο χρόνο, ενώ αντίστοιχο ποσοστό, επίσης 22%, αναφέρει μείωση κόστους.

Παρά τα στοιχεία αυτά, η πλειονότητα των επιχειρηματικών ηγετών δεν βλέπει ακόμη σημαντική οικονομική απόδοση. Συγκεκριμένα, το 69% αναφέρει ότι δεν έχει καταγράψει ουσιαστική μεταβολή στα έσοδα, ενώ το 60% δηλώνει μικρό ή μηδενικό αντίκτυπο στο κόστος.

Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί μεν νέες προοπτικές, αλλά η αποτελεσματική αξιοποίησή της απαιτεί κάτι περισσότερο από την απλή υιοθέτηση τεχνολογικών εργαλείων.

Σε ό,τι αφορά τις βασικές προϋποθέσεις για την ενσωμάτωση της AI, το 55% των CEOs στην Κύπρο δηλώνει ότι η κουλτούρα του οργανισμού του είναι έτοιμη να στηρίξει αυτή τη μετάβαση. Το ποσοστό αυτό, ωστόσο, παραμένει χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, που ανέρχεται στο 64%, και του παγκόσμιου δείκτη, που φθάνει στο 69%.

Το ίδιο ποσοστό, 55%, θεωρεί ότι και το τεχνολογικό περιβάλλον των επιχειρήσεών τους επιτρέπει την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Την ίδια στιγμή, πάντως, παραμένουν ουσιαστικές αδυναμίες.

Ειδικότερα, το 42% των CEOs εκτιμά ότι το υφιστάμενο επίπεδο επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη δεν επαρκεί για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί, ενώ το 45% θεωρεί ότι η επιχείρησή του δυσκολεύεται να προσελκύσει εξειδικευμένο ταλέντο στους τομείς της τεχνολογίας και της AI.

Η έρευνα καταγράφει επίσης εκτιμήσεις για τον αντίκτυπο της Τεχνητής Νοημοσύνης στην απασχόληση κατά την επόμενη τριετία. Στην Κύπρο, το 32% των CEOs εκτιμά ότι τα χαμηλόβαθμα στελέχη θα επηρεαστούν, ενώ οι υψηλόβαθμες θέσεις εμφανίζονται περισσότερο θωρακισμένες.

Συγκεκριμένα, το 62% των CEOs στην Κύπρο αναμένει μικρή ή καμία μεταβολή στις πιο υψηλόβαθμες θέσεις, στοιχείο που υπογραμμίζει τη σημασία της ηγεσίας, της κρίσης και της στρατηγικής λήψης αποφάσεων. Παράλληλα, το 55% θεωρεί ότι ούτε τα μεσαία στελέχη θα επηρεαστούν ουσιαστικά.

Σε σύγκριση με άλλες αγορές, οι CEOs στην Ευρωζώνη και διεθνώς εμφανίζονται πιο ανήσυχοι για τις επιπτώσεις στα χαμηλόβαθμα στελέχη, καθώς το 49% στην Ευρωζώνη και το 56% παγκοσμίως αναμένουν μείωση σε αυτό το επίπεδο απασχόλησης.

Το βασικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι η μετάβαση στην εποχή της AI δεν αποτελεί μόνο τεχνολογικό ζήτημα, αλλά πρωτίστως στρατηγική πρόκληση. Η ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης προϋποθέτει ξεκάθαρο σχεδιασμό, επένδυση στις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού και σύνδεση της τεχνολογίας με τους ευρύτερους επιχειρηματικούς στόχους.

Σε ένα περιβάλλον όπου οι τεχνολογικές εξελίξεις επιταχύνονται, οι επιχειρήσεις καλούνται να επανεξετάσουν τον τρόπο λειτουργίας τους, επενδύοντας ταυτόχρονα στην τεχνολογία και στους ανθρώπους τους, ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες της επόμενης ημέρας.