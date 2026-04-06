Ομοσπονδιακός δικαστής στις ΗΠΑ ανακοίνωσε πριν λίγες μέρες ότι η εταιρεία Colgate-Palmolive αντιμετωπίζει δύο ομαδικές αγωγές, μέσω των οποίων κατηγορείται ότι η συσκευασία της για στοματικό διάλυμα παραπλανεί τους γονείς, κάνοντάς τους να πιστέψουν ότι τα παιδιά κάτω των 6 ετών μπορούν να χρησιμοποιούν τα προϊόντα με ασφάλεια.

Η ίδια δικαστής απέρριψε μια παρόμοια αγωγή που αφορούσε την οδοντόκρεμα Colgate.

Σχετική είδηση δημοσίευσε το Reuters. Οι καταναλωτές στις ομαδικές αγωγές υποστηρίζουν ότι οι υγειονομικές αρχές των ΗΠΑ προειδοποίησαν ότι τα παιδιά κάτω των 6 ετών δεν πρέπει να χρησιμοποιούν φθοριούχα διαλύματα και συνέστησαν στα παιδιά ηλικίας μεταξύ 2 και 6 ετών να χρησιμοποιούν μόνο ποσότητες φθοριούχου οδοντόκρεμας σε μέγεθος μπιζελιού.

Σύμφωνα με τους ενάγοντες, η συσκευασία της Colgate, με έντονα χρώματα και γεύσεις όπως Bubble Fruit και Silly Strawberry, έκανε γονείς και μικρά παιδιά να νιώθουν ασφαλή να χρησιμοποιούν ξέβγαλμα και να χρησιμοποιούν τόση οδοντόκρεμα όση χρησιμοποιούν τα μεγαλύτερα παιδιά και οι ενήλικες. Το φθόριο μπορεί να είναι επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

Σύμφωνα με το Reuters, η περιφερειακή δικαστής των ΗΠΑ, Άντρεα Γουντ, στο Σικάγο, δήλωσε ότι οι καταναλωτές μπορεί να μην γνωρίζουν πού να θέσουν τα όρια για τα διαλύματα αυτά, δεδομένου ότι οι περισσότερες ετικέτες της Colgate ανέφεραν εμφανώς τις λέξεις «παιδιά» ή «παιδικό».

Είπε ότι δεν πείστηκε από την επιμονή της Colgate ότι οι καταναλωτές γνωρίζουν ότι τα διαλύματα πλύσης είναι φάρμακα που διατίθενται χωρίς ιατρική συνταγή και ελέγχουν τις ετικέτες, οι οποίες περιέχουν τις απαιτούμενες προειδοποιήσεις του Αμερικανικού Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) για μικρά παιδιά.

Η Colgate συμφώνησε τον περασμένο Σεπτέμβριο να εισαγάγει νέες συσκευασίες για τις μάρκες οδοντόκρεμας Colgate, Tom’s of Maine και hello για να επιλύσει το πρόβλημα.