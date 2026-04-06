Το Youth Tech Fest Cyprus, powered by Freedom24, απέσπασε το σημαντικό βραβείο των Non-Profit Organisation Awards και ανακηρύχθηκε το Καλύτερο Φεστιβάλ Νεανικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας παγκοσμίως για το 2026 από το βρετανικό περιοδικό Acquisition International, για δεύτερη συνεχή χρονιά.

Η διάκριση αυτή ξεπερνά τα όρια ενός απλού βραβείου. Αποτελεί ένδειξη ότι η Κύπρος αναδεικνύεται σε παγκόσμιο και περιφερειακό κόμβο προοδευτικής εκπαίδευσης, καινοτομίας και ανάπτυξης ταλέντων.

«Μέσω του Youth Tech Fest, επαναπροσδιορίζουμε τον τρόπο με τον οποίο οι νέοι συνδέονται με το μέλλον, συνδυάζοντας την τεχνολογία, τη δημιουργικότητα, την επιχειρηματικότητα και την επαφή με τον πραγματικό κόσμο. Το σημαντικότερο είναι ότι το κάνουμε με τρόπο συμπεριληπτικό, διασφαλίζοντας ότι οι ευκαιρίες φτάνουν σε κάθε νέο άνθρωπο, ανεξαρτήτως κοινωνικού υπόβαθρου, φύλου ή μαθησιακών διαφορών», δήλωσε ο ιδρυτής της πρωτοβουλίας Youth Tech Fest, Sean Alimov.

Η τελευταία διοργάνωση συγκέντρωσε:

• περισσότερους από 2.000 ταλαντούχους μαθητές από περισσότερα από 120 ιδιωτικά και δημόσια σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και από περισσότερα από 100 δημοτικά σχολεία

• κορυφαίες περιφερειακές και διεθνείς εταιρείες

• 43 κορυφαία πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου, μέσω του British Council

• διεθνώς αναγνωρισμένους opinion leaders και ειδικούς του κλάδου

Μέσα από τη διασφάλιση ουσιαστικού αντίκτυπου, τη συνεργασία μεταξύ κοινοτήτων και την ενεργό συμμετοχή της βιομηχανίας, ενισχύεται διεθνώς η εικόνα της Κύπρου ως αναγνωρισμένου παράγοντα που συμβάλλει στη διαμόρφωση του μέλλοντος της εκπαίδευσης παγκοσμίως.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται προς τον κεντρικό χορηγό Freedom24, καθώς και προς τους διακεκριμένους συνεργάτες British Council Cyprus, AdTech Holding, Match Liquidity DMCC, bbf:, Adsterra, XM, Invest Cyprus – CIPA, UCLan Cyprus, Petrolina (Holdings) Public Ltd, DP World Limassol, Odyssey Cybersecurity, Sliq Business, G.A.P. Vassilopoulos Group, Gear Education, Wood Wizards και Dento Aviation, καθώς και προς όλους τους πολύτιμους υποστηρικτές, εκπαιδευτικούς και νέους που μετατρέπουν αυτό το όραμα σε πραγματικότητα.