Το Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο, στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR), αναλαμβάνει τη χορηγία επικοινωνίας για την ευρεία παγκύπρια προβολή του νέου animation Fair Play Κύπρου 2025–2026.

Με πρωτοβουλία του Δρ. Άνδρου Καραπατάκη, Πρεσβευτή Fair Play Κύπρου για τα έτη 2025–2026, δημιουργήθηκε ένα εμπνευσμένο animation διάρκειας 1 λεπτού και 36 δευτερολέπτων, με στόχο την καλλιέργεια των αξιών του Fair Play στα παιδιά.

Το έργο υλοποιήθηκε με τη στήριξη του Cyprus Olympians Association (Κυπριακή Ένωση Συμμετεχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες – Κ.Ε.Σ.Ο.Α.) και ενισχύει το μήνυμα του σεβασμού, της ευγενούς άμιλλας και της ηθικής συμπεριφοράς μέσω μιας σύγχρονης και άμεσα κατανοητής μορφής επικοινωνίας.

Συγκεκριμένα, το βίντεο θα προβάλλεται κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο σε όλες τις αίθουσες των K Cineplex πριν από κάθε κινηματογραφική προβολή, διασφαλίζοντας ότι το μήνυμα του Fair Play φτάνει σε χιλιάδες παιδιά και οικογένειες σε όλη την Κύπρο.

«Η επένδυση στις αξίες των παιδιών μας είναι επένδυση στο μέλλον της κοινωνίας μας», αναφέρει το Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο. «Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες, ενισχύουμε τη σημασία του σεβασμού, της ισότητας και της σωστής συμπεριφοράς, ενώ ταυτόχρονα προάγουμε την αγάπη για τον αθλητισμό και την υγιεινή ζωή, τόσο στον αθλητισμό όσο και στην καθημερινή ζωή».

Το Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που ενισχύουν την κοινωνία, προάγουν τις αξίες και δημιουργούν θετικό αποτύπωμα για τις επόμενες γενιές.