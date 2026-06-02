Η Πάφος αναδεικνύεται τα τελευταία χρόνια σε έναν από τους πιο δυναμικούς αναπτυξιακούς προορισμούς της Κύπρου, προσελκύοντας σημαντικές επενδύσεις στους τομείς του εμπορίου, του τουρισμού και των υπηρεσιών.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το NEON Mall of Pafos εξελίσσεται σε έναν σύγχρονο προορισμό αγορών, υπηρεσιών και ψυχαγωγίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση της νέας εικόνας της πόλης.

Το εμπορικό κέντρο βρίσκεται σε στρατηγική τοποθεσία επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας, αποτελώντας σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες της Πάφου. Η προνομιακή του θέση και η εύκολη πρόσβαση το καθιστούν έναν δυναμικό κόμβο που συνδυάζει αγορές, εστίαση, ψυχαγωγία και υπηρεσίες.

Ενίσχυση εμπορικής ταυτότητας και συνεχής ανάπτυξη

Η αναπτυξιακή πορεία του NEON Mall συνεχίζεται με σταθερούς ρυθμούς. Μετά την επιτυχημένη έναρξη λειτουργίας του εμπορικού κέντρου και την παρουσία σημαντικών brands όπως τα Superhome Center, Lidl, Kiabi, Cosmos Sport, Cyta και Sidamo Café, το mall διευρύνει συνεχώς την εμπορική και ψυχαγωγική του πρόταση, ενισχύοντας τον ρόλο του ως έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς προορισμούς της επαρχίας.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, νέες αφίξεις όπως τα Sfera, Undiz, Accessorize London και Celio ενίσχυσαν σημαντικά την κατηγορία της μόδας, ενώ το Club U Premium ενδυνάμωσε περαιτέρω την παρουσία επώνυμων fashion brands όπως τα U.S. Polo Assn., Beverly Hills Polo Club, Staff Jeans και Fred Perry.

Παράλληλα, το Kyrsof Optical προσφέρει μεγάλη γκάμα επώνυμων οπτικών και γυαλιών ηλίου, ενώ το Holland & Barrett διεύρυνε σημαντικά τις επιλογές στον τομέα του health & wellness.

Νέες εμπειρίες στον πρώτο όροφο

Στον πρώτο όροφο, που τίθεται σταδιακά σε λειτουργία, εντάσσονται νέα εμπορικά concepts και εμπειρίες για όλες τις ηλικίες.

Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται η γνωστή αλυσίδα υποδημάτων Shoebox, ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος Arcade Games, το Mamas & Papas, καθώς και το Nuboo Toys, το οποίο ενισχύει την πρόταση του mall στις κατηγορίες παιχνιδιών, δώρων και συλλεκτικών ειδών, με brands όπως LEGO, Funko Pop και Sophie la Girafe.

Επιπλέον, η ενίσχυση των κατηγοριών τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών θα διευρύνει περαιτέρω τις επιλογές που προσφέρει το NEON Mall στους επισκέπτες του, εμπλουτίζοντας τη συνολική εμπειρία αγορών και υπηρεσιών.

Αναβάθμιση εμπειρίας και υποδομών

Το ανανεωμένο Beauty Bar επαναπροσδιορίζει την εμπειρία ομορφιάς, μέσα από έναν αναβαθμισμένο χώρο και μια εμπλουτισμένη νέα συλλογή αρωμάτων και προϊόντων περιποίησης.

Η νέα κεντρική είσοδος από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας, με επιπλέον χώρους στάθμευσης, έχει αναβαθμίσει σημαντικά την προσβασιμότητα και τη συνολική εμπειρία των επισκεπτών.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται και η λειτουργία των χώρων εστίασης του ομίλου PHC Group, με brands διεθνούς αναγνώρισης όπως τα Burger King, PAUL Café και Wagamama, τα οποία θα ενισχύσουν περαιτέρω την εμπειρία αναψυχής και γαστρονομίας που προσφέρει το εμπορικό κέντρο.

Εμπορικός και επιχειρηματικός προορισμός

Πέραν του εμπορικού του σκέλους, το έργο περιλαμβάνει και ένα σύγχρονο γραφειακό συγκρότημα, το οποίο εντάσσεται στη συνολική φιλοσοφία του NEON Mall, ενισχύοντας τον ρόλο του ως επιχειρηματικού και εμπορικού προορισμού.

Οι γραφειακοί χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη πρόσβαση, σύγχρονες υποδομές και προνομιακή τοποθεσία, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον για εταιρείες και επαγγελματίες.

Στρατηγική επένδυση για την Πάφο

Σε ευρύτερο επίπεδο, το NEON Mall αποτελεί μια στρατηγική επένδυση για την Πάφο, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, προσελκύοντας επώνυμα διεθνή και τοπικά brands και συμβάλλοντας ενεργά στην οικονομική και επιχειρηματική ανάπτυξη της περιοχής.

Με σύγχρονη αρχιτεκτονική, σταθερή πορεία ανέλιξης και ξεκάθαρο προσανατολισμό στο μέλλον, το NEON Mall of Pafos διαμορφώνει έναν νέο αστικό προορισμό που αντανακλά τη δυναμική και τις προοπτικές της σύγχρονης Πάφου.

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