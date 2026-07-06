Η Freedom24, η ευρωπαϊκή θυγατρική της Freedom Holding Corp., κέρδισε σε δύο κατηγορίες των 2026 FinTech Awards του περιοδικού Wealth & Finance International. Η εταιρεία αναγνωρίστηκε για την ανάπτυξη μιας πανευρωπαϊκής επενδυτικής πλατφόρμας και για το σύστημα Neo Compliance, που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτές οι διακρίσεις υπογραμμίζουν την αυξανόμενη σημασία των τεχνολογικών καινοτομιών στον τομέα των ευρωπαϊκών επενδυτικών υπηρεσιών, όπου η κλίμακα, η ταχύτητα και η αυστηρότητα της συμμόρφωσης με τις ρυθμιστικές απαιτήσεις αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες ηγεσίας στην αγορά.

Η εταιρεία έλαβε το βραβείο Best Pan-European Retail Investment Platform 2026 για την ανάπτυξη της επενδυτικής πλατφόρμας Tradernet και τη δραστηριότητά της στην ΕΕ, καθώς και το βραβείο AI in Finance Innovation Award 2026 για το έργο Neo Compliance. Τα Wealth & Finance International FinTech Awards απονέμονται σε εταιρείες που εισάγουν καινοτομίες στον χώρο της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας· οι νικητές επιλέγονται με βάση την επαγγελματική τους εμπειρία, τα αποτελέσματα της δραστηριότητάς τους και την επιρροή τους στις αγορές. Σε συνέντευξη στο Wealth & Finance, ο CEO της εταιρείας, Ευγκένι Τιαπκίν, μίλησε για το γιατί η Freedom24 αναπτύσσει τις δικές της τεχνολογίες και πώς σκοπεύει να αναπτυχθεί στην Ευρώπη.

Πίσω από τη διάκριση στον τομέα της ΤΝ βρίσκεται το Neo Compliance — μια ιδιόκτητη τεχνολογική λύση της Freedom24, σχεδιασμένη να αντιμετωπίσει ένα από τα πιο πιεστικά ζητήματα για τις ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές εταιρείες: πώς να διατηρούν αυστηρά ρυθμιστικά πρότυπα και ταυτόχρονα να αναπτύσσονται γρήγορα σε πολλές δικαιοδοσίες. Το σύστημα δημιουργήθηκε από ομάδα άνω των 200 μηχανικών και η ανάπτυξή του πέρασε από τέσσερα ξεχωριστά στάδια από το 2024. Το Neo Compliance αντικαθιστά τις γραμμικές διαδικασίες συμμόρφωσης με ένα δίκτυο εξειδικευμένων πρακτόρων ΤΝ, οι οποίοι αναλύουν έγγραφα προέλευσης κεφαλαίων από περισσότερες από 80 χώρες, αξιολογούν τα προφίλ κινδύνου των πελατών και παρακολουθούν συναλλαγές σε όλη την πελατειακή βάση σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Περίπου το 95% της προπαρασκευαστικής εργασίας αναλαμβάνεται από την ΤΝ, ενώ η τελική απόφαση παραμένει σε εξειδικευμένους επαγγελματίες συμμόρφωσης. Οι χρόνοι ελέγχου εγγράφων έχουν μειωθεί από αρκετές ημέρες σε λίγα λεπτά και η κάλυψη της παρακολούθησης έχει επεκταθεί από δειγματοληπτικό έλεγχο σε πλήρη εποπτεία.

Σε συνέντευξη στο Wealth & Finance International, ο Ευγκένι Τιαπκίν εξήγησε την αρχή πάνω στην οποία βασίζεται η προσέγγιση της εταιρείας στην τεχνολογία. «Το fintech σε ένα ρυθμιζόμενο περιβάλλον πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα επιχειρησιακό επίπεδο που λύνει πραγματικά προβλήματα μέσα σε ελεγχόμενο πλαίσιο», σημείωσε. Με την ίδια λογική, η εταιρεία κατανέμει τις εργασίες μεταξύ ανθρώπων και μηχανών σε ολόκληρη την πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένου του πελατειακού AI Assistant, που λειτουργεί σε περισσότερες από 20 γλώσσες. «Η ΤΝ αναλαμβάνει τον μεγάλο όγκο γνωστικών εργασιών χαμηλού κινδύνου. Οι άνθρωποι λαμβάνουν αποφάσεις στις περιπτώσεις όπου τα αποτελέσματα επηρεάζουν ουσιαστικά τον κίνδυνο, τη ρύθμιση ή το κεφάλαιο των πελατών. Το ερώτημα δεν είναι τι μπορεί να κάνει η ΤΝ, αλλά ποιες αποφάσεις πρέπει να λαμβάνει».

Ο πλήρης έλεγχος των ιδιόκτητων τεχνολογιών επιτρέπει στην εταιρεία να δρα γρήγορα, χωρίς να αποδυναμώνει τον έλεγχο των διαδικασιών. «Το Tradernet, το Neo Compliance και τα συστήματα ΤΝ αναπτύσσονται εσωτερικά, επομένως οι βελτιώσεις κυκλοφορούν με το δικό μας χρονοδιάγραμμα και όχι σύμφωνα με το πρόγραμμα ενός εξωτερικού προμηθευτή», πρόσθεσε ο Ευγκένι Τιαπκίν.

Στη συνέντευξη, ο Ευγκένι Τιαπκίν μοιράστηκε επίσης τα επόμενα σχέδια της Freedom24. Η εταιρεία σκοπεύει να περάσει από το μοντέλο του broker σε ένα ευρύτερο χρηματοοικονομικό οικοσύστημα, βασιζόμενη στο Freedom SuperApp — ένα μοντέλο που έχει ήδη υλοποιηθεί με επιτυχία από τον Όμιλο Freedom. Το SuperApp ενοποιεί τραπεζικές υπηρεσίες, πληρωμές, επενδύσεις, ασφάλιση και υπηρεσίες lifestyle στο πλαίσιο ενός λογαριασμού στην εφαρμογή. Ο Ευγκένι Τιαπκίν πρόσθεσε ότι η εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο απόκτησης τραπεζικής άδειας στην Ευρώπη και ανέφερε την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και την Τσεχία μεταξύ των προτεραιοτήτων επέκτασης της δραστηριότητας για φέτος.

Αυτές οι διακρίσεις επιβεβαιώνουν τη θέση της Freedom24 ως μιας τεχνολογικά προηγμένης επενδυτικής εταιρείας ευρωπαϊκής κλίμακας, για την οποία οι ιδιόκτητες τεχνολογίες έχουν γίνει η βάση της ανταγωνιστικής στρατηγικής.