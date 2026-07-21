Πριν από οκτώ μήνες το The Landmark Nicosia, Autograph Collection, ξανάνοιξε τις πόρτες του. Αυτό όμως που ξεκίνησε στην πραγματικότητα με αυτό το opening ήταν κάτι πολύ πιο ουσιώδες. To The Landmark Nicosia, Autograph Collection, δεν αποτελεί μόνο μία επιστροφή, αλλά μία νέα αρχή με τις βάσεις στο παρελθόν και το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Ένα σύμβολο που βρήκε ξανά τη θέση του στο ρυθμό της πόλης, εξελίσσοντας την κληρονομιά του και παράλληλα σηματοδοτώντας μία νέα εποχή γεμάτη ιστορίες που δεν έχουν ειπωθεί ακόμη.

Γιατί το The Landmark Nicosia δεν ήταν ποτέ απλώς ένα ξενοδοχείο.

Υπήρξε πάντα μία σκηνή στην οποία διαδραματίζονταν παράλληλες ιστορίες.

Ένας προορισμός. Πολλές ιστορίες.

Από την πρώτη ημέρα επαναλειτουργίας του, το The Landmark Nicosia, Autograph Collection, έγινε ξανά ένα σημείο συνάντησης και συναναστροφής, όπου διαφορετικοί κόσμοι συναντώνται και κινούνται παράλληλα, και όπου κάθε παρουσία προσθέτει μία νέα διάσταση στην ταυτότητά του. Η καμπάνια που σηματοδότησε την επιστροφή του δεν ήταν ένα one-off statement, αλλά η αρχή μίας συνεχόμενης αφήγησης, που ενσωματώνει την ουσία των ανθρώπων που ορίζουν το χώρο.

Μία γνώριμη τοπική παρουσία, αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής διάστασης του ξενοδοχείου.

Μία συγκροτημένη φιγούρα που κινεί τα νήματα με σιωπηλή ακρίβεια.

Ένα μοντέρνο πνεύμα που κινείται με χάρη ανάμεσα στην ενέργεια, το wellness και τη σύνδεση.

Κάθε ένας ξεχωριστός. Κάθε ένας σημαντικός.

Μαζί συγκροτούν την πολυδιάστατη ψυχή του The Landmark Nicosia, Autograph Collection.

Μία ιστορία που συνεχίζει να ξετυλίγεται.

Αυτό που ξεκίνησε ως ένα brainstorming στο πλαίσιο μίας συνάντησης περί στρατηγικής των ομάδων του ξενοδοχείου εξελίχθηκε σε κάτι πολύ πιο ουσιαστικό, μία ζωντανή αφήγηση που συνεχίζει να υφαίνεται κάθε μέρα μέσα στους χώρους του ξενοδοχείου.

Οι στιγμές επικαλύπτουν η μία την άλλη. Οι ιστορίες διασταυρώνονται.

Η κάθε ματιά οδηγεί σε μία ακόμη παρουσία. Η κάθε κίνηση μεταμορφώνεται σε μετάβαση. Υπάρχει μία φυσική συνέχεια, αβίαστη, ανεπιτήδευτη, που αντανακλά τον τρόπο που η ζωή εξελίσσεται μέσα στο ίδιο το The Landmark Nicosia. Και πάντοτε υπάρχει μία σιωπηρή συναίσθηση του χρόνου που κυλά μέσα του. Μία σύνδεση ανάμεσα σε αυτό που ήταν και σε αυτό που είναι.

Από το παρελθόν στο σήμερα, η ιστορία συνεχίζεται, με πολλά νέα κεφάλαια, αλλά και με απόλυτο σεβασμό στα αμέτρητα κεφάλαια του παρελθόντος.

Η ουσία αποκαθίσταται.

Σήμερα, το The Landmark Nicosia, Autograph Collection, στέκεται με αυτοπεποίθηση στην έναρξη του νέου του κεφαλαίου.

Ένα σύμβολο βαθιά ριζωμένο στην κληρονομιά της Κύπρου, και συνάμα απόλυτα εναρμονισμένο με τον σύγχρονο ρυθμό ζωής. Ένα μέρος όπου η διπλωματία, ο πολιτισμός και το lifestyle συγκλίνουν φυσικά, όπως έκαναν πάντα, αλλά τώρα με ανανεωμένη ενέργεια και πρόθεση.

Είναι εκλεπτυσμένο χωρίς να είναι απόμακρο.

Είναι ζωντανό χωρίς να είναι υπερβολικό.

Ένα μέρος που προσαρμόζεται στις ανάγκες των επισκεπτών του, ενώ παραμένει απόλυτα ο εαυτός του.

Κάτι περισσότερο από ένα opening. Μία παρουσία.

Σήμερα, οκτώ μήνες μετά, το The Landmark Nicosia δεν είναι πλέον καινούριο απλώς. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός.

Γεμάτο ζωή και κίνηση, με συναντήσεις, με ήσυχες ιεροτελεστίες και στιγμές γεμάτες ενέργεια. Ένα μέρος που διεκδίκησε εκ νέου το ρόλο του, όχι μόνο ως προορισμός, αλλά ως το πολιτιστικό και κοινωνικό κέντρο της Λευκωσίας.

Γιατί εδώ κάθε επισκέπτης είναι κάτι πολύ περισσότερο από περαστικός.

Είναι μέρος της ιστορίας.

Be You. Stay Iconic.

Ένας προορισμός. Πολλές ιστορίες, από το παρελθόν στο σήμερα.

Η αυλαία ανοίγει. Οι ιστορίες ζωντανεύουν.

Ποια θα είναι η δική σας;

The Landmark Nicosia

Website: thelandmarknicosia.com

Email: info@thelandmarknicosia.com

Tel: 22 37 77 77