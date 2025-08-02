Πως επιλέγω τις σωστές σπουδές; Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν κάθε χρόνο χιλιάδες μαθητές και γονείς. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός αποτελεί το πρώτο και σημαντικότερο βήμα για μια τεκμηριωμένη επιλογή σπουδών, καθώς βοηθά τους νέους να ανακαλύψουν τα ενδιαφέροντα, τις δεξιότητες και τις πραγματικές επαγγελματικές τους προοπτικές.

Η επιλογή σπουδών αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις στη ζωή κάθε νέου ανθρώπου. Παρότι συχνά αντιμετωπίζεται ως η επιλογή ενός πανεπιστημίου ή μιας σχολής, στην πραγματικότητα είναι η πρώτη ουσιαστική απόφαση που επηρεάζει τη μελλοντική επαγγελματική πορεία, την προσωπική ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής.

Τα τελευταία χρόνια, η διαδικασία αυτή έχει γίνει ακόμη πιο σύνθετη. Η τεχνητή νοημοσύνη, η δημιουργία νέων επαγγελμάτων και η μεταβολή των αναγκών της αγοράς εργασίας σημαίνουν ότι οι μαθητές καλούνται να σχεδιάσουν το μέλλον τους σε ένα περιβάλλον που αλλάζει διαρκώς.

Δεν αρκεί να γνωρίζεις τι θέλεις. Πρέπει να γνωρίζεις τον εαυτό σου.

Πολλοί μαθητές επιλέγουν σπουδές βασισμένοι σε προσωπικές προτιμήσεις, στις συμβουλές του οικογενειακού ή/και φιλικού περιβάλλοντος ή στις επαγγελματικές προοπτικές ενός κλάδου. Όλα αυτά αποτελούν σημαντικούς παράγοντες, όμως από μόνα τους δεν αρκούν. Η σωστή επιλογή σπουδών δεν βασίζεται μόνο στις σχολικές επιδόσεις ή στη δημοτικότητα ενός επαγγέλματος, αλλά κυρίως στην κατανόηση του ίδιου του μαθητή.

Ο σωστός επαγγελματικός προσανατολισμός ξεκινά από την αυτογνωσία. Από την κατανόηση των ενδιαφερόντων, των δεξιοτήτων, των αξιών και της προσωπικότητας κάθε μαθητή, ώστε οι εκπαιδευτικές επιλογές να συνδέονται ουσιαστικά με τις πραγματικές του δυνατότητες και φιλοδοξίες. Όταν οι επιλογές σπουδών βασίζονται στην αυτογνωσία και σε επιστημονική καθοδήγηση, αυξάνονται σημαντικά οι πιθανότητες ακαδημαϊκής επιτυχίας και επαγγελματικής ικανοποίησης.

Η Υπηρεσία Εκπαιδευτικής και Επαγγελματικής Ενημέρωσης «Αριάδνη»

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου δημιούργησε την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής και Επαγγελματικής Ενημέρωσης «Αριάδνη», με στόχο να προσφέρει επιστημονικά τεκμηριωμένη καθοδήγηση σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, σχετικά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την επιλογή σπουδών και τη μελλοντική σταδιοδρομία. Η υπηρεσία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που απαιτεί η σύγχρονη αγορά εργασίας και στην παροχή έγκυρης και επικαιροποιημένης πληροφόρησης.

Στο πλαίσιο της υπηρεσίας προσφέρονται:

εξατομικευμένη συμβουλευτική για μαθητές και γονείς,

ενημέρωση για επαγγέλματα και σύγχρονες προοπτικές απασχόλησης,

εκπαιδευτικά σεμινάρια και εργαστήρια επαγγελματικού προσανατολισμού,

ψηφιακές υπηρεσίες εξ αποστάσεως συμβουλευτικής,

δράσεις ενημέρωσης για τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και τις δεξιότητες του μέλλοντος.

Το Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων «Αριάδνη»

Κεντρικό εργαλείο της υπηρεσίας αποτελεί το Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων «Αριάδνη», ένα σύγχρονο, επιστημονικά σταθμισμένο, ψυχομετρικό εργαλείο επαγγελματικού προσανατολισμού, που βοηθά τους μαθητές να εντοπίσουν τα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα και να αναγνωρίσουν τις κλήσεις τους, συνδέοντάς τα με αντίστοιχους κλάδους σπουδών.

Με την ολοκλήρωση του ερωτηματολογίου, κάθε μαθητής λαμβάνει αναλυτική έκθεση αποτελεσμάτων, η οποία παρουσιάζει τα επαγγελματικά του ενδιαφέροντα και προτείνει επαγγελματικούς τομείς και αντίστοιχες κατευθύνσεις σπουδών που ανταποκρίνονται στο προσωπικό του προφίλ. Στη συνέχεια, εξειδικευμένοι σύμβουλοι του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου αναλύουν τα αποτελέσματα και βοηθούν τον μαθητή στη διερεύνηση των κατάλληλων εκπαιδευτικών επιλογών και την αντίστοιχη επιλογή σπουδών.

Το εργαλείο είναι διαθέσιμο στα ελληνικά και στα αγγλικά, μπορεί να συμπληρωθεί είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά και έχει σταθμιστεί για την Ελλάδα και την Κύπρο ώστε να ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά των δυο εκπαιδευτικών συστημάτων και τις σύγχρονες τάσεις της αγοράς εργασίας.

Οι σπουδές είναι μόνο η αρχή

Η επιλογή πανεπιστημίου δεν αφορά μόνο που θα σπουδάσει κάποιος. Αφορά το περιβάλλον που θα τον βοηθήσει να εξελιχθεί ακαδημαϊκά, προσωπικά και επαγγελματικά, αποκτώντας τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτεί η σύγχρονη αγορά εργασίας.

Η πρόσβαση σε αξιόπιστα εργαλεία αξιολόγησης, επιστημονική καθοδήγηση και σύγχρονη πληροφόρηση μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα σε μια επιλογή που βασίζεται στην τύχη και σε μια απόφαση που βασίζεται στη γνώση.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέσα από την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής και Επαγγελματικής Ενημέρωσης «Αριάδνη», προσφέρει στους μαθητές και τις οικογένειες τους αξιόπιστη επιστημονική καθοδήγηση, με σύγχρονα εργαλεία αξιολόγησης και εξατομικευμένη υποστήριξη, βοηθώντας τους να μετατρέψουν την αβεβαιότητα σε ενημερωμένη επιλογή και το ενδιαφέρον τους σε μια επιτυχημένη ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία. Στόχος είναι κάθε νέος να λαμβάνει αποφάσεις που βασίζονται στην αυτογνωσία και τις πραγματικές προοπτικές του μέλλοντος.

Για συμμετοχή στο τεστ ή για προγραμματισμό συνάντησης με σύμβουλο, επικοινωνήστε με:

Κα. Χριστίνα Γερολέμου, Σύμβουλος Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας

Email: c.yerolemou@euc.ac.cy και admit@euc.ac.cy

Τηλ. 22713000 και 22713065