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Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στη Λευκωσία, Ημερίδα με θέμα «Η μεταβαλλόμενη νέα γενιά και ο ρόλος της στον τομέα των Χρηματοοικονομικών, της Λογιστικής και των Επιχειρήσεων». Η Ημερίδα διοργανώθηκε από τον Association of Chartered Certified Accountants (ACCA Κύπρου) και τον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), σε συνεργασία με την Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΥΣΕΑ) της Διεύθυνσης Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και με τη στήριξη της Επιθεώρησης των Οικονομικών του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας. Η Ημερίδα απευθυνόταν σε μαθητές/τριες Β’ Λυκείου της 4ης Κατεύθυνσης (Οικονομικών Επιστημών) και σε μαθητές/τριες Γ’ έτους ΤΕΣΕΚ του Κλάδου των Υπηρεσιών – Eιδικότητες Λογιστικά και Τουριστικά.

Η Ημερίδα ξεκίνησε με καλωσόρισμα από τον κ. Μάριο Ευριπίδου, Business Relationship Manager ACCA Southern Europe και τον κ. Ανδρέα Παπαδάτο, Γενικό Διευθυντή του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).

Ακολούθησε χαιρετισμός από την κ. Βαρβάρα Πετροπούλου, Εκπρόσωπο ACCA Κύπρου και στη συνέχεια από τον κ. Λοΐζο Κωνσταντίνου, Πρόεδρο της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης. Εκ μέρους της Δρος Αθηνάς Μιχαηλίδου, Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, απηύθυνε χαιρετισμό η Δρ Ειρήνη Παρασκευά Ροδοσθένους, Πρώτη Λειτουργός Εκπαίδευσης και Προϊσταμένη της ΥΣΕΑ, η οποία κήρυξε την έναρξη των εργασιών της Ημερίδας.

Το πρόγραμμα της Ημερίδας ξεκίνησε με παρουσίαση από την κ. Έφη Μάρκου, Επικεφαλής του Τμήματος Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης του ΣΕΛΚ, η οποία εστίασε στον ρόλο του σύγχρονου επαγγελματία ως εγκεκριμένου ελεγκτή-λογιστή. Ακολούθησε παρουσίαση από τον κ. Μάριο Ευριπίδου, Υπεύθυνο Σχέσεων ACCA Νότιας Ευρώπης και την κ. Χρύσω Ιάσωνος, Υπεύθυνη Ανάπτυξης ACCA Νότιας Ευρώπης, οι οποίοι αναφέρθηκαν στο διεθνώς αναγνωρισμένο επαγγελματικό προσόν ACCA, τις προοπτικές εργοδότησης, την επιλογή για απευθείας διαδρομή από το Λύκειο/ΤΕΣΕΚ προς τον Επαγγελματικό Τίτλο και τις συνεργασίες με Πανεπιστήμια Κύπρου και Ελλάδας. Στη συνέχεια, έγιναν σύντομες παρουσιάσεις από εργοδότες με θέμα την απασχολησιμότητα και τις οριζόντιες δεξιότητες που απαιτεί η σύγχρονη αγορά εργασίας. Τέλος, οι μαθητές/τριες καθώς και οι Καθηγητές/τριες ΣΕΑ και Καθηγητές/τριες Οικονομικών είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν ερωτήσεις και να επισκεφθούν τους σταθμούς των εργοδοτών. Οι συμμετέχουσες εταιρίες ήταν οι ακόλουθες: Baker Tilly, Deloitte, Ernst and Young (EY), Grant Thorton, KPMG και PricewaterhouseCoopers Ltd (PwC Cyprus).

Η Ημερίδα είχε ως στόχο τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, την προβολή των ευκαιριών απασχολησιμότητας μέσα από τον τίτλο ACCA, των οριζόντιων δεξιοτήτων που αποκτούν μέσα από σπουδές στη Λογιστική και τα Χρηματοοικονομικά, καθώς και τη δυνατότητα απευθείας διαδρομής από το Λύκειο/ΤΕΣΕΚ σε θέση ACCA trainee, με οικονομική στήριξη από εργοδότες. Οι μαθητές/τριες είχαν, επίσης, την ευκαιρία να ενημερωθούν για επιλογές Ανώτερης Εκπαίδευσης σε θέματα Λογιστικής, Χρηματοοικονομικών και Διοίκησης σε πάνω από είκοσι (20) Πανεπιστήμια/Κολέγια σε Κύπρο και Ελλάδα, με τα οποία το ACCA διατηρεί συνεργασία και διαδρομές διαπίστευσης.

Η δράση εντάχθηκε στο πλαίσιο των δράσεων των Λυκείων για την Εβδομάδα Εργασίας. Στην Ημερίδα συμμετείχαν μαθητές/τριες από το Λύκειο Κύκκου Α’, Λύκειο Δασούπολης, Λύκειο Εθνομάρτυρα Κυπριανού Στροβόλου και Β’ ΤΕΣΕΚ Λευκωσίας και σκοπός των συνδιοργανωτών είναι η επέκταση της δράσης και σε άλλες επαρχίες. Η δράση τελούσε υπό την Αιγίδα του Εθνικού Φορέα για τη Διά Βίου Καθοδήγηση.