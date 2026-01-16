Οι ΗΠΑ πρέπει να σταματήσουν την προσπάθειά τους να αποκτήσουν τη Γροιλανδία. Μπορούμε να πάρουμε ό,τι χρειαζόμαστε χωρίς να την καταλάβουμε. Η προσπάθεια αυτή δεν ωφελεί τη φήμη του προέδρου Τραμπ – και των ΗΠΑ.

Οι Δανοί, που έχουν την κυριότητα επί του εδάφους, δεν θέλουν να πουλήσουν τη Γροιλανδία – ποτέ δεν ήθελαν. Προσπαθήσαμε να αγοράσουμε το νησί μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και λάβαμε κατηγορηματικά αρνητική απάντηση. Οι εποχές έχουν αλλάξει από τότε που αγοράσαμε μερικές από τις Παρθένες Νήσους από την Κοπεγχάγη, το 1917. Ούτε οι Γροιλανδοί θέλουν να περάσει το νησί τους σε εμάς.

Η κατάληψη της Γροιλανδίας δια της βίας θα μας έριχνε ηθικά στο ίδιο επίπεδο με την Κίνα, όταν κατέλαβε το Θιβέτ, κι ενώ το Πεκίνο συνεχίζει να διατρανώνει την επιθυμία του να “ανακτήσει τη χαμένη επαρχία” της Ταϊβάν. Η Ρωσία θα χρησιμοποιούσε την προσάρτηση της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ –κίνηση φαινομενικά χρήσιμη για την εθνική μας ασφάλεια– ως δικαιολογία για την κατάκτηση της Ουκρανίας.

Επιπλέον, μια απόπειρα κατάληψης της Γροιλανδίας θα αποτύγχανε. Το Κογκρέσο, με την υποστήριξη της αμερικανικής κοινής γνώμης, δεν θα άναβε “πράσινο φως”. Ο πρόεδρος θα ταπεινωνόταν από την απόρριψη του Κογκρέσου. Η κίνηση αυτή θα διαλύσει το ΝΑΤΟ, τον ακρογωνιαίο λίθο του συστήματος ασφαλείας μας μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μια τέτοια εξέλιξη θα βοηθούσε τον Βλαντίμιρ Πούτιν να πραγματοποιήσει το όνειρό του: να υπονομεύσει τις αμερικανικές ρυθμίσεις ασφαλείας, προκειμένου να απομονώσει τις ΗΠΑ και να διευκολύνει τις αυτοκρατορικές φιλοδοξίες της Ρωσίας και της Κίνας.

Υπήρξε εποχή όπου μια σωστή, ήπια πολιτική προσέγγιση στη Γροιλανδία, με σκοπό να διακόψει τους δεσμούς της με τη Δανία και να γίνει ένα ολοκληρωμένο αυτόνομο κράτος, θα μπορούσε να πετύχει. Οι Δημοκρατικοί θα ήταν ευχαριστημένοι. Με το αριστερό εκλογικό σώμα της, οι δύο γερουσιαστές της Γροιλανδίας στις ΗΠΑ θα ήταν Δημοκρατικοί τύπου Μπέρνι Σάντερς. Αλλά με τον τρόπο που προσεγγίσαμε τη Γροιλανδία, αυτό το σενάριο μάλλον έχει καεί.

Όπως έχουν επισημάνει σχεδόν όλοι οι ανεξάρτητοι αναλυτές, δεν χρειάζεται να αποκτήσουμε τη Γροιλανδία για να διατηρήσουμε και να επεκτείνουμε τα στρατηγικά αμυντικά μας συμφέροντα στην Αρκτική. Οι ΗΠΑ διαθέτουν ήδη μια διαστημική βάση στη βορειοδυτική Γροιλανδία στο πλαίσιο μιας μακροχρόνιας συμφωνίας με τη Δανία. Στη βάση υπάρχουν συστήματα ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης και δυνατότητες παρακολούθησης μέσω δορυφόρου.

Μέσω του ΝΑΤΟ, οι ΗΠΑ διατηρούν μια ισχυρή αμυντική συνεργασία με τη Δανία, με τις δύο χώρες να βρίσκονται σε συντονισμό για κρίσιμα ζητήματα ασφάλειας στην Αρκτική. Η Δανία αναγνωρίζει τα αμοιβαία οφέλη από την αντιμετώπιση των κλιμακούμενων απειλών από τη Ρωσία και την Κίνα σε μια περιοχή που αποκτά όλο και μεγαλύτερη στρατηγική σημασία, καθώς το λιώσιμο των πάγων ανοίγει νέες θαλάσσιες οδούς.

Οι όλο και πιο απειλητικές κινήσεις της Μόσχας και του Πεκίνου στην Αρκτική αντιμετωπίζονται πιο αποτελεσματικά μέσω της ενίσχυσης συμμαχιών με τις σκανδιναβικές χώρες και τον Καναδά παρά μέσω μιας βίαιης εδαφικής επέκτασης. Από πρακτική άποψη, η τρέχουσα στρατιωτική στρατηγική δίνει έμφαση στην τεχνολογική υπεροχή, την ανταλλαγή πληροφοριών και τις δυνατότητες ταχείας ανάπτυξης παρά στον φυσικό εδαφικό έλεγχο. Επιπλέον, η Δανία είναι πρόθυμη να επιτρέψει στις ΗΠΑ να επεκτείνουν τη στρατιωτική τους παρουσία, εφόσον είναι απαραίτητο. Οι ΗΠΑ διαθέτουν βάσεις σε όλο τον κόσμο, μερικές εξ αυτών πολύ μεγάλης έκτασης, χωρίς να κατέχουν το ίδιο το έδαφος.

Επίσης οι Δανοί θα ήταν ανοιχτοί σε συμφωνίες για τα ορυκτά. Η ιδιοκτησία ενός νησιού με δυσαρεστημένο πληθυσμό θα δημιουργούσε προβλήματα που θα εμπόδιζαν την εξερεύνηση και εξόρυξη ορυκτών.

Οι ΗΠΑ πρέπει να ενισχύσουν τους δεσμούς τους με τους στρατηγικούς τους συμμάχους και όχι να τους αποξενώσουν και μάλιστα χωρίς λόγο.

Forbes