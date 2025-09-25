Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) προειδοποιεί για νέα περιστατικά αποστολής παραπλανητικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, τα μηνύματα ισχυρίζονται ψευδώς ότι υπάρχει ανεξόφλητο ποσό στον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος και καλούν τον παραλήπτη να σαρώσει QR Code για να προχωρήσει σε πληρωμή. Η ΑΗΚ διευκρινίζει ότι τα email αυτά δεν προέρχονται από την ίδια και αποτελούν απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης (phishing).

Η Αρχή απευθύνει έκκληση στο κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό με μηνύματα που περιέχουν συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία, καθώς μπορεί να ανακατευθύνουν σε παραπλανητικούς ή κακόβουλους ιστότοπους, ανεξάρτητα από το τι εμφανίζεται αρχικά.