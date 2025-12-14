Κάποιοι που παρακολούθησαν την ενημερωτική εκπομπή του ΡΙΚ1 την Πέμπτη το μεσημέρι και είδαν τον αναπληρωτή πρόεδρο του ΔΗΣΥ Ευθύμιο Δίπλαρο να παραληρεί, να ασχημονεί και να ειρωνεύεται συνάδελφο του, ξεπερνώντας σε αγένεια ακόμα και τον κακό εαυτό του, θα διερωτούνται ίσως γιατί θεωρείται ασόβαρος ο συμπαθέστατος Φειδίας και θεωρείται σοβαρός και ικανός βουλευτής και πρωτοκλασάτο κομματικό στέλεχος ένας του πολιτικού επιπέδου του Δίπλαρου.

Γιατί όχι Φειδία, θα λένε κάποιοι, αν απέναντι είναι ο Δίπλαρος και κάποιοι άλλοι σαν αυτόν, που ήδη κάθονται στα έδρανα της κυπριακής Βουλής;

ΧΡΥΜΑ