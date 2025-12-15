Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ενημερώνει το κοινό ότι οι τράπεζες θα παραμείνουν κλειστές σε συγκεκριμένες ημερομηνίες κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και στις αρχές του 2026, στο πλαίσιο των επίσημων τραπεζικών αργιών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι τραπεζικές συναλλαγές δεν θα πραγματοποιούνται τις ακόλουθες ημέρες:

Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2025 – Χριστούγεννα

Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2025 – Επομένη Χριστουγέννων

Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2026 – Πρωτοχρονιά

Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2026 – Ημέρα των Θεοφανίων

Η Κεντρική Τράπεζα καλεί το κοινό και τις επιχειρήσεις να προγραμματίσουν έγκαιρα τις τραπεζικές τους υποχρεώσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πάνω τραπεζικές αργίες, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις σε πληρωμές και συναλλαγές.