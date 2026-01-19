Αυτή η ιστορία με τους ξένους επενδυτές που ενδιαφέρονται για την Κύπρο, αλλά προσπαθούν μέσω μεσαζόντων να κάνουν τις επενδύσεις τους, πρέπει να τελειώσει. Και για να τελειώσει, θα πρέπει το κράτος να υποδείξει σε όλους ότι υπεύθυνος φορέας για τις επενδύσεις και στον οποίο θα πρέπει να καταφεύγουν είναι μόνο ο Invest Cyprus.

Απευθυνόμενοι στον Invest Cyprus, που είναι ο επίσημος βραχίονας του κράτους για τις ξένες επενδύσεις, μπορούν να πληροφορηθούν τα πάντα, πώς θα γίνει η επένδυση, ποια έργα προσφέρονται για επενδύσεις, τι προβλέπει η νομοθεσία, ποια η φορολογική επιβάρυνση των επενδύσεων και άλλα.

Άρα, το να κτυπούν την πόρτα του Προεδρικού ή των υπουργείων οι διάφοροι μεσάζοντες με τους δήθεν επενδυτές, δεν αποτελεί λύση.

Η μόνη λύση, λοιπόν, σ’ αυτό το φαινόμενο, ώστε να αποφύγουμε παρόμοιες εξελίξεις με το πρόσφατο βίντεο, είναι η παραπομπή των ενδιαφερομένων στον επίσημο οργανισμό για τις επενδύσεις, τον Invest Cyprus.

Και αυτό, για να είμαστε νομότυποι και χωρίς σκιές για ύποπτες συναλλαγές.

IOS