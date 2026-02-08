Όχι στην πολιτική ισχύος και ναι στους κανόνες του διεθνούς δικαίου είπε πρόσφατα ο Γερμανός Καγκελάριος και γέλασε και το παρδαλό κατσίκι. Μιλώντας προ ημερών σε εκδήλωση του Γερμανικού Χρηματιστηρίου, ο Φρίντριχ Μερτς ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «ζούμε σε έναν κόσμο στον οποίον αναδύονται ξανά μεγάλες δυνάμεις που δεν θέλουν πρωτίστως να τηρούν κανόνες, αλλά ασκούν πολιτική ισχύος, εν μέρει μια πολιτική ισχύος που περιφρονεί τους κανόνες».

Εδώ και χρόνια, η Γερμανία, ως η μεγαλύτερη πληθυσμιακά χώρα της Ευρώπης, καθώς επίσης και η ισχυρότερη οικονομία, καθόριζε την ατζέντα των αποφάσεων της ΕΕ με τη δύναμη της ισχύος, εξυπηρετώντας πρωτίστως τα δικά της συμφέροντα. Τόσο η Ελλάδα, όσο και η Κύπρος είδαν την αλληλεγγύη των συμμάχων τους στην ΕΕ όταν είχαν ανάγκη. Στη χώρα μας κουρεύτηκαν οι καταθέσεις, ενώ η Ελλάδα μπήκε στα μνημόνια για χρόνια, φέρνοντας μεγάλο μέρος των πολιτών της χώρας σε συνθήκες εξαθλίωσης.

Κανένα μέτρο όμως για το σκάνδαλο με την Siemens και τις κατηγορίες για δωροδοκία πολιτικών και οργανισμών στην Ελλάδα. Καμιά αναφορά στις επανειλημμένες κατηγορίες προς την Deutsche Bank που σχετίζονται με έρευνες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και καθυστερήσεις στην υποβολή αναφορών ύποπτων συναλλαγών και ζητήματα συμμόρφωσης.

Και να μην αναφέρουμε το γερμανικό Υπουργείο Άμυνας, το οποίο επί της ηγεσίας της φον ντερ Λάιεν ξόδεψε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για εξωτερικούς συμβούλους και εταιρείες παροχής υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να κατηγορηθεί ότι οι συμβάσεις δόθηκαν χωρίς τις προβλεπόμενες διαγωνιστικές διαδικασίες ή με αδιαφανείς πρακτικές.

Τώρα που κάποιες άλλες χώρες βγήκαν ξεκάθαρα μπροστά και κάνουν κουμάντο, δεν αρέσει στους Γερμανούς. Διότι μένουν εκτός των εξελίξεων και ενδεχομένως να μην μπορέσουν να αποκομίσουν κάποιο όφελος από την αναδιαμόρφωση του διεθνούς σκηνικού. Η πολιτική ισχύος δεν προέκυψε ξαφνικά, φίλοι Γερμανοί.

Αγ.Αγ.